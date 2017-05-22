ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси в 2017 году планируется трудоустроить в свободное от учебы время 23,6 тыс. человек

23.05.2017 13:20 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2017 году планируется трудоустроить в свободное от учебы время 23,6 тыс. человек. Об этом сообщила на пресс-конференции консультант отдела организации работы государственной службы занятости и альтернативной службы управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист отметила, что временная трудовая занятость обеспечивается в соответствии с положением "О порядке организации и финансирования временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время", которое утверждено Советом Министров. Традиционно основной объем работы будет выполнен летом. Молодежь будет работать в школах, заниматься озеленением территорий учебных заведений, ремонтом мебели.

Органы по труду, занятости и соцзащите формируют банк данных об имеющихся у нанимателей вакансиях для временного трудоустройства молодежи. Также с молодежью, которая отправляется на временное трудоустройство, в обязательном порядке заключаются трудовые договоры, заводятся трудовые книжки. На них распространяются нормы Трудового кодекса и законодательства об охране труда. Финансирование временной молодежной занятости происходит за счет средств фонда социальной защиты населения. Деньги выделяются на приобретение спецодежды, инвентаря, инструмента, материалов, бланков трудовых книжек и на оплату труда молодежи.

Жанна Щемелева обратила внимание, что приоритетное право на временное трудоустройство будут иметь дети из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, а также несовершеннолетние, состоящие на учете в инспекциях и комиссиях по делам несовершеннолетних. Временная трудовая занятость граждан организовывается во всех районах страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Органы по труду, занятости и соцзащите формируют банк данных об имеющихся у нанимателей вакансиях для временного трудоустройства молодежи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Москва, Ставрополь, Париж и Минск: взрывы на концертах по всему миру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика