23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2017 году планируется трудоустроить в свободное от учебы время 23,6 тыс. человек. Об этом сообщила на пресс-конференции консультант отдела организации работы государственной службы занятости и альтернативной службы управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист отметила, что временная трудовая занятость обеспечивается в соответствии с положением "О порядке организации и финансирования временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время", которое утверждено Советом Министров. Традиционно основной объем работы будет выполнен летом. Молодежь будет работать в школах, заниматься озеленением территорий учебных заведений, ремонтом мебели.

Органы по труду, занятости и соцзащите формируют банк данных об имеющихся у нанимателей вакансиях для временного трудоустройства молодежи. Также с молодежью, которая отправляется на временное трудоустройство, в обязательном порядке заключаются трудовые договоры, заводятся трудовые книжки. На них распространяются нормы Трудового кодекса и законодательства об охране труда. Финансирование временной молодежной занятости происходит за счет средств фонда социальной защиты населения. Деньги выделяются на приобретение спецодежды, инвентаря, инструмента, материалов, бланков трудовых книжек и на оплату труда молодежи.

Жанна Щемелева обратила внимание, что приоритетное право на временное трудоустройство будут иметь дети из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, а также несовершеннолетние, состоящие на учете в инспекциях и комиссиях по делам несовершеннолетних. Временная трудовая занятость граждан организовывается во всех районах страны.-0-