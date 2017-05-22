Экстрадированного в Беларусь литовца будут судить за оборот наркотиков

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего литовца. По версии следствия, мужчина занимался контрабандой гашиша через Беларусь в составе международной преступной организации. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Организация из нескольких интернациональных организованных групп под руководством 43-летнего белоруса действовала с 2010 по 2015 год. По информации следователей, ее участники перевозили гашиш из стран Евросоюза в Беларусь, а дальше для сбыта в Россию.

В ходе расследования была изъята крупная партия товара — около 300 кг гашиша нашли в тайниках автомобилей.

Уголовное дело в отношении пятерых задержанных в Беларуси фигурантов было передано суду еще в октябре 2016-го.

Также по запросам белорусской стороны других фигурантов задержали в странах ближнего зарубежья. В том числе 44-летнего литовца, которого экстрадировали из России в Беларусь в феврале прошлого года.

— Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: участие в преступной организации, незаконный оборот наркотических средств в крупном размере в составе преступной организации, контрабанда, покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств в составе преступной организации, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.