ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о теракте в Манчестере: потрясен до глубины этой трагедией

23.05.2017 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II, а также родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.

Лукашенко о теракте в Манчестере: потрясен до глубины этой трагедией
© REUTERS Andrew Yates
Посольство выясняет, есть ли среди пострадавших в Манчестере белорусы

Взрыв произошел на стадионе "Манчестер Арена" во время концерта поп-исполнительницы Арианы Гранде. По последним данным, в результате теракта 22 человека погибли и еще 59 получили ранения.

"До глубины души потрясен ужасной трагедией на стадионе "Манчестер Арена", — отметил Лукашенко в соболезновании.

Президент также подчеркнул, что жители Беларуси разделяют горе и скорбят вместе с гражданами Великобритании.

По словам главы государства, республика решительно осуждает данный теракт, как и все формы экстремизма и религиозного радикализма.

"Запугивание общества не может быть средством достижения каких бы то ни было целей", — заключил Лукашенко.

Известно, что взрывное устройство на стадионе активировал смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй назвала произошедшее "одним из самых ужасных терактов, которые мы пережили в Великобритании".

Как сообщили британские СМИ, по делу о взрыве на концерте полиция уже арестовала несколько человек, которых подозревают в причастности к теракту.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По последним данным, в результате теракта на концерте Арианы Гранде 22 человека погибли и еще 59 получили ранения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Это не 20 тысяч долларов за границей". Как работает первый центр паллиативной помощи детям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика