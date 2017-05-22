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Лукашенко о теракте в Манчестере: потрясен до глубины этой трагедией
23.05.2017 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II, а также родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.
© REUTERS Andrew Yates
Взрыв
"До глубины души потрясен ужасной трагедией на стадионе "Манчестер Арена", — отметил Лукашенко в соболезновании.
Президент также подчеркнул, что жители Беларуси разделяют горе и скорбят вместе с гражданами Великобритании.
По словам главы государства, республика решительно осуждает данный теракт, как и все формы экстремизма и религиозного радикализма.
"Запугивание общества не может быть средством достижения каких бы то ни было целей", — заключил Лукашенко.
Известно, что взрывное устройство на стадионе активировал смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй назвала произошедшее "одним из самых ужасных терактов, которые мы пережили в Великобритании".
Как сообщили британские СМИ, по делу о взрыве на концерте полиция уже арестовала несколько человек, которых подозревают в причастности к теракту.
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По последним данным, в результате теракта на концерте Арианы Гранде 22 человека погибли и еще 59 получили ранения.
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