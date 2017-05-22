Есть вопрос. Клещей бояться - в лес не ходить?

В Брестской области появились первые пострадавшие от укусов клещей. В скором времени паукообразные активизируются и в других регионах страны. А при повышении температуры их численность будет нарастать. О том, как не стать жертвой кровососов, корреспондент БЕЛТА разбиралась с помощью энтомолога Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светланы Яшковой.

Не только. Клещи влаголюбивы, поэтому их численность наиболее велика в хорошо увлажненных местах. Паукообразные особенно любят умеренно затененные смешанные и лиственные леса. Но встретить их можно практически везде: в лесных оврагах, по лесным опушкам, на заросших травой лесных дорожках, на лугу, поляне. Реже их можно подцепить в лесопарках городов.

Клещи прекрасно себя чувствуют в опавшей листве - там и влажно, и тепло. Поэтому в преддверии дачного сезона желательно благоустроить свою территорию - скосить траву, убрать опавшую прошлогоднюю листву.

Активность клещей напрямую зависит от погоды. Низкие температуры на них не очень хорошо действуют. Когда температура падает ниже 4 градусов тепла, они впадают в спячку - прячутся в листовой подстилке и пережидают неблагоприятные условия. При теплой (но не жаркой - не выше 25 градусов) погоде они начинают активную жизнедеятельность.

В прошлом году из-за достаточно теплой погоды в апреле-мае отмечался высокий пик активности клещей. Тогда их численность по сравнению с 2014 годом увеличилась в 3 раза. В этом году для клещей все также складывается благополучно: зима была достаточно мягкая и непродолжительная, лето, вероятнее всего, тоже будет теплым. Поэтому ожидается, что численность клещей будет на уровне прошлого года.

В целом из-за потепления климата продолжительность жизнедеятельности кровососов меняется. Если ранее их активность отмечалась с марта по октябрь, то теперь их можно встретить уже с февраля по ноябрь.

Пик активности клещей приходится на весенние месяцы. Немало паукообразных встречается и осенью - в сентябре-октябре. Утренняя активность, как правило, длится с 8.00 до 11.00, а вечерняя - с 16.00.

Некоторые особенности поведения клещей привели к возникновению широко распространенного заблуждения, что клещи "прыгают" на человека с деревьев. Но это не так. Клещи обычно не поднимаются на высоту больше 120-150 см. Они зачастую сидят в высокой траве или на листьях и поджидают жертву. Прицепившись к одежде, кровососы ползут вверх, из-за чего их зачастую обнаруживают уже на голове и плечах. Отсюда создается ложное впечатление, что клещи упали сверху.

Сначала клещ найдет подходящее место, иногда на это могут уйти часы. Чаще всего кусает там, где тонкая кожа, удобно и тепло: под коленями, под грудью, на сгибе локтя, между ягодицами, за ушами, в паху. Обнаружить клеща иногда довольно сложно. В стадии личинки он имеет размер 0,5 мм в диаметре и светло-коричневый цвет, а в стадии нимфы - размером с песчинку (1,5 мм). В большинстве случаев укус безболезненный. Поэтому после прогулки в лесу рекомендуется тщательнейшим образом осмотреть все тело и одежду.

Клещи могут быть переносчиками девяти возбудителей инфекционных заболеваний на территории Беларуси, однако ежегодно в республике регистрируются только два - клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз. Изредка встречаются случаи анаплазмоза, риккетсиоза, туляремии.

Отправляясь в лес, необходимо одеваться таким образом, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. В лесу нужно использовать репелленты (средства, отпугивающие клещей) и проводить само- и взаимоосмотры через каждые 1-2 часа. Осмотр тела и одежды нужно обязательно сделать по возвращению домой. Кроме того, не стоит без тщательного осмотра заносить в помещение свежесорванные цветы и ветки, собранные в лесу.

Если же встречи с кровососом избежать не удалось, то непрошенного гостя необходимо как можно быстрее удалить, раскачивая за брюшко, пинцетом или при помощи скользящей петли из прочной нити, накинутой как можно ближе к хоботку. Место укуса обработать 3% перекисью водорода, йодом или другим спиртовым раствором.

Достать клеща нужно как можно быстрее. Дело в том, что отсос крови он чередует с дополнительным впрыскиванием слюны, которая предотвращает свертывание крови и может содержать патогенные бактерии и вирусы. Чем дольше клещ паразитирует, тем выше вероятность того, что он введет большее количество возбудителей инфекционных заболеваний, правда, в том случае, если он заражен. К слову, паукообразный на теле животного может находиться до 10 дней, на человеке - 4-5 дней.

После того, как клещ снят, обязательно нужно обратиться в медучреждение для назначения профилактического лечения. После такой профилактики вы можете быть уверенны, что не заболеете.

Исследование клеща на его инфицированность - процедура необязательная. Но если вы хотите успокоить душу, можете упаковать кровососа в плотно закрытый флакон и отнести в центр гигиены и эпидемиологии. Здесь за определенную плату его исследуют на наличие возбудителя Лайм-боррелиоза. Исследование переносчиков на клещевой энцефалит проводится в наиболее неблагополучных в этом плане регионах. У тех пострадавших, кто имеет медицинские противопоказания к применению препаратов для профилактического лечения, клещей исследуют бесплатно, по направлению лечащего врача.

Для исследования подойдет даже часть брюшка. Результат будет готов уже на следующий день, в крайнем случае - через день.

Далеко не все клещи являются переносчиками заболеваний: возбудителем Лайма в среднем заражены до 33% кровососов, вирусом клещевого энцефалита - до 15%. К слову, в 2015 году зараженность клещей энцефалитом составила 1,6%.

Клещевым энцефалитом можно заразиться при употреблении сырого козьего молока. В прошлом году отмечалось 6 подобных случаев. Поэтому перед употреблением его нужно прокипятить в течение 2-3 минут.

Нельзя забывать бороться с грызунами, на которых клещи также паразитируют.

Есть. Обязательную вакцинацию проходят специалисты, работающие в высокоактивных природных очагах клещевого энцефалита на территории Беларуси (Национальный парк "Беловежская пуща"), а также те, кто работает в лесной зоне, - электрики, которые прокладывают высоковольтные линии электропередач, геологи, биологи. Получить прививку на платной основе могут все желающие. Для этого нужно обратиться в медучреждения по месту жительства. В Минске это можно сделать, например, в Городском центре вакцинопрофилактики, который находится на базе детской инфекционной больницы.

Подумать о вакцинации стоит заранее. В ноябре-декабре, как правило, делают первую прививку, весной - вторую (не позднее двух недель до выезда в опасную зону). Ревакцинацию проводят один раз в три года. Ежегодно прививки против клещевого энцефалита в Беларуси проходят около 6 тыс. человек.