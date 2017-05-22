МИНСК, 23 мая – Sputnik. Организаторы прошедшего в Киеве в начале мая "Евровидения-2017" отказали американской певице Леди Гага (Lady Gaga) в праве быть хедлайнером финала и выбрали вместо нее Руслану, заявил исполнительный продюсер конкурса Олег Бондарчук.



© REUTERS Gleb Garanich "Евровидение-2017" в Беларуси смотрели более двух миллионов человек

Международный песенный конкурс "Евровидение" состоялся в текущем году в Киеве 9-13 мая и стал одним из самых дорогих за историю форума: на шоу потратили порядка 30 миллионов евро – в три раза больше, чем на конкурс в Стокгольме год назад.

Множество вопросов у фанатов конкурса вызвал и выбор хедлайнера "Евровидения-2017": если в предыдущем году на сцену поднялся Джастин Тимберлейк, то в Киеве главными звездами стали Джамала и Руслана. Как выяснилось спустя неделю после конкурса, у организаторов были и другие варианты для выступления в финале.

"Вы не спите, и вам это не снится. Наши, выбирая хедлайнера для "Евровидения", отказали Леди Гага и выбрали Руслану", – заявил в соцсетях Бондарчук.

По словам продюсеров, американская суперзвезда не просила за выступление гонорар и хотела лишь оплаты райдера, однако ей все равно отказали в пользу Русланы. Аналогичная судьба постигла и актрису Милу Йовович – она хотела быть ведущей шоу за символический гонорар, однако ей также было отказано.

По признанию Бондарчука, шоу-продюсера "Евровидения-2017" Стюарта Барлоу попросили уйти после того, как он выступил против приглашения Русланы в качестве гостя Евровидения вместо Lady Gaga.

Европейский вещательный союз и украинский организатор конкурса телеканал "Перший" пока никак не комментировали заявления продюсера. В то же время, в Украине продолжается расследование о возможных растратах при проведении конкурса.