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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Всебелорусскую стройку в Островец планируется направить около 15 студенческих отрядов. Об этом рассказала на пресс-конференции исполняющая обязанности второго секретаря ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Элина Брага, передает корреспондент БЕЛТА.

Элина Брага отметила, что из 15 отрядов 13 сформировано учреждениями образования в регионах, еще два отряда будут направлены из университетов Москвы и Обнинска (Россия). Общее количество студентов на Всебелорусской стройке составит 250 человек.

Кроме того, проработано около 14 договоров на работу за рубежом для 500 студентов. В основном это педагогические лагеря в России. Также сейчас ведутся переговоры с Польшей по формированию белорусских студенческих отрядов. Предполагается, что туда в скором времени отправятся около 200 человек.

"Мы пытаемся сегодня возродить у молодежи ценность студотрядовской куртки, песен у костра, совместных спортивных соревнований, моментов посвящения в бойцы студенческих отрядов, а также важность речевок, слоганов. Мы хотим, чтобы для них это стало традицией", - добавила Элина Брага.-0-