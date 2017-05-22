Лукашенко осудил теракт в Манчестере

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II, а также родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере, сообщает БЕЛТА .

«До глубины души потрясен ужасной трагедией на стадионе «Манчестер-арена», в результате которой погибли и пострадали невинные люди», - заявил Лукашенко.

Он решительно осудил прогремевший накануне взрыв. Запугивание общества не может быть средством достижения каких бы то ни было целей, подчеркнул белорусский лидер.