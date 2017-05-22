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Лукашенко осудил теракт в Манчестере

23.05.2017 14:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II, а также родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере, сообщает БЕЛТА.

«До глубины души потрясен ужасной трагедией на стадионе «Манчестер-арена», в результате которой погибли и пострадали невинные люди», - заявил Лукашенко.

Он решительно осудил прогремевший накануне взрыв. Запугивание общества не может быть средством достижения каких бы то ни было целей, подчеркнул белорусский лидер.

Невесты халифата
 
 
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Президент Беларуси выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II, а также родным и близким погибших в результате взрыва на стадионе...

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Лукашенко о теракте в Манчестере: потрясен до глубины этой трагедией
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