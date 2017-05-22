Священник, служивший в Беларуси, будет руководить большой греко-католической епархией в США

Бывшего полоцкого греко-католического священника, епископа Бенедикта Алексийчука, назначили руководителем епархии Украинской греко-католической церкви в Чикаго. В интервью белорусской службе Радыё Свабода он заметил, что также готов поспособствовать восстановлению белорусской греко-католической общины и «был бы рад служить для белорусов».



Епископ Бенедикт Алексийчук. Фото: сайт украинской греко-католической церкви

На вопрос о том, самая ли большая во всей католической церкви всех обрядов епархия, которой он будет руководить, он ответил, что «коллеги разбирались и сказали, что это самая большая по территории католическая епархия».

По его мнению, в том, что в Беларуси греко-католическая церковь не зарегистрирована как общенациональная организация и у нее нет епископа, геополитические причины, а не церковные.

— Я не могу высказать какой-то определенной мысли на этот счет, так как недостаточно ориентируюсь в ситуации. Но я уверен, что причина геополитическая, думаю, что вашему восточному соседу не очень выгодно, чтобы греко-католики были в Беларуси. А сосед этот имеет влияние на ситуацию в Беларуси. А греко-католики, кстати, еще в более сложной ситуации в самой России. Так что думаю, причины геополитические, а не церковные. Есть много церквей, меньших чем Белорусская греко-католическая церковь, имеющих епархии, — сказал он.

Также Бенедикт Алексийчук заметил, что в 1992—1993 годах в Восточной Украине и в 1994—1996 годах в Беларуси ситуация с греко-католиками была идентичной. В Беларуси в эти годы он служил в приходах в Полоцке и Витебске. Родился в Ровенской области в Украине.

— В Восточной Украине было всего несколько священников, не было церковной структуры и ни одного епископа. Но наша церковь 20 лет шаг за шагом восстановила или создала церковные структуры в Восточной Украине. И вот теперь там, где раньше всех священников можно было пересчитать по пальцам двух рук, теперь мы имеем шесть епископов и не менее 200 священников. И это при том, что стартовые ситуации в Беларуси и в Восточной Украине были одинаковы. Я думаю, что если бы и в Беларуси были созданы церковные структуры, ситуация сейчас была бы похожей на ситуацию в Восточной Украины, — заметил он.

Бенедикт Алексийчук также рассказал, что по поводу ситуации в Беларуси они обращались на встрече всех восточно-католических епископов Европы к папе и Конгрегации по делам восточных церквей. Но, по его словам, «воз и ныне там».

По его словам, всего в мире в Украинской греко-католической церкви 52 епископа, 40 епархий и экзархатов. Из них в Украине — 113 епархий и экзархатов.

По информации аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей, в Беларуси 15 зарегистрированных общин греко-католической церкви. Четыре из них в Минске.