23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры поддержки науки и технологий предлагается создать в Беларуси, сообщил заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко во время Форума бизнес-идей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагается создать центры поддержки науки и технологий, в частности в Брестском регионе. Они могут быть филиалами научно-технологических парков или Республиканского центра трансфера технологий. Такие центры позволяют использовать все международные базы данных по патентам", - сказал Анатолий Сильченко.

Он отметил, что задача Форума бизнес-идей - определить проблемы, которые возникают в процессе реализации инновационной продукции, коммерциализации инновационных разработок. "Нам важно понять, какие возникают трудности и на чем необходимо сконцентрировать усилия, чтобы их преодолеть. Мы будем обсуждать и то, какие услуги, какую помощь может оказывать ГКНТ. Одна из них - патентно-информационный поиск", - добавил заместитель председателя ГКНТ.

По его словам, сейчас ГКНТ работает над снижением стоимости ставок патентных пошлин. "Эту проблему мы знаем, проект постановления сейчас отрабатывается", - добавил Анатолий Сильченко.

Форум бизнес-идей входит в программу Белорусского промышленного форума. Его организаторами выступают Государственный комитет по науке и технологиям и унитарное предприятие "Экспофорум".-0-