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ГУБПиК: в Барановичах задержан "смотрящий" за городом

23.05.2017 15:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Барановичах участника преступной группировки, так называемого "смотрящего" за городом, сообщила "Зона X".

По данным оперативников, ранее судимый местный житель контролировал местных предпринимателей, обложил "данью" таксистов.

Как отмечено в сюжете программы, 29-летний "смотрящий" был задержан бойцами ОМОНа за драку в подконтрольном ему кафе. Во время оперативной разработки была получена информация о его связи его с известным белорусским криминальным авторитетом.

Как заявил в эфире программы начальник 6-го управления ГУБПиК по Брестской области Александр Лавренюк, в настоящее время сотрудники ГУБПиК и СК устанавливают другие факты противоправной деятельности данного лица.

"Он задержан и водворен в СИЗО в Барановичах. Себя он позиционирует как "смотрящей" за городом, ранее был судим за вымогательство и сопротивление сотрудникам милиции", — сказал Лавренюк.

По его словам, задержанный имел определенный статус в криминальной среде, поддерживал связи с вором в законе, выходцем из РБ, который в настоящее время проживает за пределами страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники отметили, что задержанный поддерживал отношения с белорусским вором в законе, который проживает за пределами республики.

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