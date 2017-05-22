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В Брестской областей после укуса клещей заболели лайм-боррелиозом 5 взрослых и 1 ребенок

23.05.2017 15:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области более половины исследованных в первом квартале клещей являлись носителями возбудителя Лайм-боррелиоза, сообщила энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лариса Ярец.

За январь-март в лабораториях центров гигиены и эпидемиологии области было исследовано 133 клеща. В 70 случаях были обнаружены боррелии. Таким образом, бактериофорность снятых с населения клещей составила 52,6%. Больше всего зараженных клещей было обнаружено в Бресте и Брестском районе (55,4%). По данным зонального центра гигиены и эпидемиологии за первый квартал текущего года Лайм-боррелиозом заболели 6 жителей областного центра, в том числе один ребенок.

Всего за январь-апрель от укусов клещей в Брестской области пострадали 297 человек, из них 105 детей. Это почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (408 человек, в том числе 153 ребенка). Наибольшее число укусов зарегистрировано по Бресту и Брестскому району — 93 пострадавших, в том числе 30 детей и подростков. В Кобринском районе контакта с клещами не избежали 40 человек, в Пинском — 31, Березовском — 24, Барановичском — 20, Пружанском — 14.

При этом, по словам специалиста, сама численность иксодовых клещей в природных биотопах области уменьшилась в среднем с 5,6 экземпляра на флаго/км в 2016 году до 4,84 экз. — в 2017-м. «По исследованиям, в основном идут луговые клещи. Пик их численности наблюдался во второй декаде апреля. Второй подъем численности луговых клещей ожидается в сентябре-октябре», — отметила Лариса Ярец. Что касается лесных клещей, то в текущем году они активизировались во второй декаде марта.


 
Теги: Брест
 
 
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Всего за январь-апрель от укусов клещей в Брестской области пострадали 297 человек, из них 105 детей.

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