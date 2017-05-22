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Экс-директор минского ОАО нанес ущерб Слуцкому мясокомбинату более чем на 50 тыс. долларов

23.05.2017 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Солигорского района возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора одного из ОАО Минска по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Минской области старший советник юстиции Геннадий Вешторт.

По указанию прокуратуры Минской области Солигорским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и Минску проведена проверка в отношении должностных лиц названного Общества, которое выступало генподрядчиком ОАО «Слуцкий мясокомбинат» при строительстве свинотоварного комплекса.

Было установлено, что в течение сентября-октября 2014 года директор общества с ограниченной ответственностью при осуществлении закупки товарно-материальных ценностей для строительства свинотоварного комплекса в Слуцком районе организовал проведение фиктивного конкурса. При этом использовал поддельные документы, содержащие завышенную стоимость ТМЦ, которые впоследствии были представлены в ОАО «Слуцкий мясокомбинат» для производства оплаты.

В результате мошеннических действий руководителя генподрядной организации Слуцкому мясокомбинату причинен ущерб в размере более Br1 млрд (до деноминации).

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в управление Следственного комитета Беларуси по Минской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Использовал поддельные документы, содержащие завышенную стоимость ТМЦ, которые впоследствии были представлены в ОАО "Слуцкий мясокомбинат" для производства...

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