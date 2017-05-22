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В Гродно в этом году появится 5 новых бесконтактных троллейбусов

23.05.2017 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно планируют приобрести в этом году 5 новых бесконтактных троллейбусов. Об этом на оперативном совещании говорил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, сообщает БЕЛТА.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В Гродно прорабатывается вопрос о покупке пяти новых бесконтактных троллейбусов, которые способны проезжать внушительные расстояния в автономном режиме по дорогам, не оборудованным контактной сетью. Планируется, что новый троллейбусный маршрут с такими машинами свяжет спальный район Ольшанка с центром Гродно.

В январе 2017 года Гродно стал первым в стране городом с маршрутом, работу которого полностью обеспечивают троллейбусы с автономным ходом. В Гродно два густонаселенных спальных района связал новый троллейбусный маршрут № 20 «Вишневец — Девятовка» протяженностью около 25 км.

Особенность маршрута в том, что около 13 километров не оборудованы контактной сетью, троллейбус проходит их в режиме электробуса.

«За это время техника хорошо себя зарекомендовала, видим положительные отзывы горожан, поэтому будем продолжать развивать данное направление. Да, удовольствие это дорогое, но такой троллейбус себя оправдывает тем, что не требует создания дополнительной инфраструктуры — тяговых подстанций, линии электропередачи, опор и многого другого», — отметил Мечислав Гой.

Председатель Гродненского горисполкома рассказал, что пройдет новый маршрут по шестиполосной городской магистрали, которая свяжет спальный район Ольшанка с основными городскими транспортными артериями.

Сейчас здесь идут строительные работы, ввести ее в эксплуатацию планируется к Дню города в сентябре 2017 года. Возможно, к этой дате начнут курсировать по новому маршруту и автономные троллейбусы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прорабатывается вопрос о покупке пяти новых бесконтактных троллейбусов, которые способны проезжать внушительные расстояния в автономном режиме по...

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