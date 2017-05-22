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Проект белорусской резолюции о борьбе с торговлей людьми рассмотрят на сессии ООН в Вене
23.05.2017 15:54 — Новости Общества | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект белорусской резолюции "Осуществление Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми" рассмотрят на 26-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая проходит в Вене. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Белорусская делегация участвует в качестве докладчика в тематических мероприятиях, посвященных принятию мер против гендерно мотивированных убийств женщин и девочек, а также по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией.
Представители Беларуси также примут участие в дискуссии по вопросам осуществления Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.
Возглавит делегацию на сессии Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина.-0-
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Белорусская делегация участвует в качестве докладчика в тематических мероприятиях, посвященных принятию мер против гендерно мотивированных убийств женщин и...
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