Проект белорусской резолюции о борьбе с торговлей людьми рассмотрят на сессии ООН в Вене

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект белорусской резолюции "Осуществление Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми" рассмотрят на 26-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая проходит в Вене. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Белорусская делегация участвует в качестве докладчика в тематических мероприятиях, посвященных принятию мер против гендерно мотивированных убийств женщин и девочек, а также по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Представители Беларуси также примут участие в дискуссии по вопросам осуществления Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.

Возглавит делегацию на сессии Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина.-0-