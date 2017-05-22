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Белорусские ученые пройдут летнюю школу в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне

23.05.2017 15:53 — Новости Общества | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые ученые БГТУ впервые пройдут летнюю школу в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне (Россия), сообщил сегодня журналистам первый проректор Белорусского государственного технологического университета доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН Александр Цыганов, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение двух месяцев сотрудники вуза будут знакомиться с научной деятельностью по профилирующим предметам института, с новейшими достижениями в области физики элементарных частиц и высоких энергий, а также с уникальными экспериментальными физическими установками - ускорителями частиц нуклотроном, циклотроном и с мощным информационно-вычислительным комплексом в рамках сотрудничества в области IT-технологий. "Молодые ученые не только обменяются опытом проведения научных исследований, но и заведут много полезных связей и знакомств. Это им пригодится для дальнейшей работы", - отметил Александр Цыганов.

Рассказывая о международных проектах, первый проректор также затронул два проекта института, вошедшие в госпрограммы Союзного государства. Они касаются вопросов зеленой энергетики и композитных материалов. Ожидается, что после одобрения программ начнется их финансирование в 2018 году.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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"Молодые ученые не только обменяются опытом проведения научных исследований, но и заведут много полезных связей и знакомств. Это им пригодится для дальнейшей...

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