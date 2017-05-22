Онлайн-магазин JYSK – теперь ближе к каждому

В 1979 товары датской компании JYSK можно было купить только в самой Дании. Начиная с прошлого года – в двух магазинах Минска, и, наконец, с сегодняшнего дня выбрать товары JYSK можно всегда и везде – 23 мая начал свою работу онлайн-магазин компании.

Открытие онлайн-магазина планировалось еще со дня открытия первого магазина JYSK в Минске (ноябрь 2016). Разработка и внедрение сервиса заняли более полугода, и вот наконец онлайн-магазин JYSK распахнул свои виртуальные двери для белорусов. Для его создания компания сотрудничала с партнёром, с которым работает вот уже три года в странах Балтии и Канаде, компанией Scandiweb. В разработку онлайн-сервиса было инвестировано 70 тысяч евро.

«Мы хотим быть ближе к покупателю, сделать своё предложение более доступным. Дальнейшее расширение стоит в списке первостепенных задач, и мы постоянно находимся в поиске лучших вариантов размещения для новых магазинов. Благодаря доступным ценам и широкому выбору товаров для дома, мы уверены, что возможность делать покупки в JYSK посредством интернета найдёт отклик у множества покупателей Республики Беларусь. Запуская онлайн-магазин, мы хотим удовлетворить меняющиеся потребности и вкусы современных потребителей» – рассказывает генеральный директор JYSK в странах Балтии и Беларуси, Даце Зундуре.

Онлайн-магазин JYSK – это приятное и удобное дополнение к реальному магазину. Всегда хорошо иметь выбор: поехать в магазин или совершить онлайн-шоппинг. На данный момент целью компании является иметь тот же ассортимент что и в оффлайне, а в будущем – в онлайн-магазине предлагать более расширенный ассортимент. Кроме того, сервис позволяет получить исчерпывающую информацию о свойствах товара, ассортименте, ценах и действующих скидках. Что касается доставки, в Минске и Минской области предусмотрена бесплатная доставка при покупке от 199 рублей, в остальных областях – от 299 рублей.

Для продвижения онлайн-магазина компания будет использовать различные каналы коммуникации: от традиционных ТВ, радио, журналов-каталогов JYSK до средств сети, таких как социальные сети, реклама в Google и ретаргетинг.

Напомним, что помимо онлайн-магазина, все для дома и интерьера от компании JYSK Вы можете найти в двух магазинах бренда по адресам: Минск, Горецкого 2 и Минск, Каменногорская 3.

JYSK – сон и жизнь по-скандинавски.

http://www.jysk.by/

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