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15-летний подросток взламывал чужие аккаунты для игры в Clash Royal

23.05.2017 16:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Уроженец Слуцка обманным путем получал доступ к чужим аккаунтам в игре для мобильных устройств Clash Royal. Если бы не возраст подростка — 15 лет — ему грозила бы уголовная ответственность. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступило заявление от 36-летней минчанки. Она рассказала, что кто-то с помощью аккаунта в сети «Вконтакте» получили доступ к аккаунту ее несовершеннолетнего сына на Google. При этом с ее собственного телефона и телефона супруга была удалена вся информация.

Оказалось, незадолго до этого сыну минчанки пришли сообщения от имени некого «Славы» — якобы подросток выиграл 3000 гемов (игровая валюта) в игре Clash Royal. И чтобы получить выигрыш, подростку нужно сообщить свой логин и пароль, что он и сделал.

Телефоны родителей были привязаны к аккаунту сына и оказались заблокированы. Настройки были сброшены до заводских, а информация с них исчезла.

Милиция выяснила личность подозреваемого, им оказался 15-летний уроженец Слуцка, который сейчас живет и учится в Молодечно.

— Парень пояснил, что с 2015 года играет в игру Clash Royal, изучал вместе с тем аккаунты других игроков и «разводил» их вышеописанным способом. Хотел таким образом играть с других аккаунтов, — рассказывают в пресс-службе ГУВД.

В действиях подростка усматривается состав сразу трех преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом: ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), ст. 351 (Компьютерный саботаж) и ст. 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией).

Однако он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому к ответственности привлечены его родители по ст. 9.4 КоАП (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Санкция статьи — от предупреждения до штрафа.

Clash Royale — игра для мобильных устройств; по итогам 2016 года она была признана самой популярной игрой для iPhone. В приложении используется игровая валюта, которую можно получить в том числе за реальные деньги.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Если бы не возраст подростка, ему грозила уголовная ответственность.

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