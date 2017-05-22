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15-летний подросток взламывал чужие аккаунты для игры в Clash Royal
23.05.2017 16:14 — Новости Общества | Tut.by
Уроженец Слуцка обманным путем получал доступ к чужим аккаунтам в игре для мобильных устройств Clash Royal. Если бы не возраст подростка — 15 лет — ему грозила бы уголовная ответственность. Подробности
В милицию поступило заявление от 36-летней минчанки. Она рассказала, что кто-то с помощью аккаунта в сети «Вконтакте» получили доступ к аккаунту ее несовершеннолетнего сына на Google. При этом с ее собственного телефона и телефона супруга была удалена вся информация.
Оказалось, незадолго до этого сыну минчанки пришли сообщения от имени некого «Славы» — якобы подросток выиграл 3000 гемов (игровая валюта) в игре Clash Royal. И чтобы получить выигрыш, подростку нужно сообщить свой логин и пароль, что он и сделал.
Телефоны родителей были привязаны к аккаунту сына и оказались заблокированы. Настройки были сброшены до заводских, а информация с них исчезла.
Милиция выяснила личность подозреваемого, им оказался 15-летний уроженец Слуцка, который сейчас живет и учится в Молодечно.
— Парень пояснил, что с 2015 года играет в игру Clash Royal, изучал вместе с тем аккаунты других игроков и «разводил» их вышеописанным способом. Хотел таким образом играть с других аккаунтов, — рассказывают в пресс-службе ГУВД.
В действиях подростка усматривается состав сразу трех преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом: ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), ст. 351 (Компьютерный саботаж) и ст. 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией).
Однако он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому к ответственности привлечены его родители по ст. 9.4 КоАП (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Санкция статьи — от предупреждения до штрафа.
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Если бы не возраст подростка, ему грозила уголовная ответственность.
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