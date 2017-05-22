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Совместное заседание президиумов НАН Беларуси и РАН пройдет в Минске 26 мая

23.05.2017 16:20 — Новости Общества | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук пройдет в Минске 26 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Для участия в мероприятии в Минск прибывает представительная делегация руководства РАН во главе с исполняющим обязанности президента РАН академиком Валерием Козловым. В составе делегации такие известные ученые главного научного ведомства России, как вице-президент РАН академик Сергей Алдошин, вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Чарушин, заместитель директора Института космических исследований РАН доктор технических наук Евгений Лупян.

Участники совместного заседания рассмотрят целый ряд важных вопросов. Среди них - деятельность РАН и НАН Беларуси, участие институтов РАН и НАН в программах Союзного государства, сотрудничество академий наук. Особое внимание будет уделено российско-белорусскому сотрудничеству в исследовании Земли из космоса для решения фундаментальных и прикладных задач, работе Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, актуализации плана совместных мероприятий РАН и НАН Беларуси на 2017-2020 годы.

Планируется, что к участникам совместного заседания президиумов с видеоприветствием обратится вице-президент Российской академии наук, депутат Государственной думы Российской Федерации, лауреат Нобелевской премии академик РАН и иностранный член НАН Беларуси Жорес Алферов. На заседании состоится вручение диплома иностранного члена РАН доктору технических наук Владимиру Лабунову.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для участия в мероприятии в Минск прибывает представительная делегация руководства РАН во главе с исполняющим обязанности президента РАН академиком Валерием...

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