Практика создания мобильных групп в сфере охраны труда будет продолжена

22 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Практика создания мобильных групп для мониторинга ситуации по охране труда будет продолжена, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов сегодня на XIV Белорусско-российской конференции по охране труда, передает корреспондент БЕЛТА.

Межведомственные мобильные группы создавались по указу №510 сначала для мониторинга в наиболее травмоопасных отраслях (строительстве, сельском хозяйстве). Затем эта форма распространились на другие сферы и была признана эффективной. "Мобильные группы в 2016 году провели около 19 тыс. обследований, выявили 240 тыс. нарушений по охране труда и других. Эта работа оказалась удачной, так как она направлена на предупреждение нарушений в области охраны труда", - сказал Игорь Старовойтов.

Активно ведутся проверки по заявкам субъекта хозяйствования. "По сути, такая форма - это бесплатный аудит организации. Должностным лицам помогают найти недостатки в работе, которые можно исправить, предотвратив проблему. В 2016 году проведено почти 1690 таких проверок - более 74% от всех плановых контрольных мероприятий. Мы будем развивать дальше эту работу, потому что результат очень хороший, обе стороны в нем максимально заинтересованы", - отметил замминистра.

Еще одной действенной формой признано проведение дней, недель и месячников безопасности в конкретных отраслях. Практика показала, что после таких мероприятий уровень травматизма на предприятиях снижается.

Конференция организована министерствами труда и социальной защиты Республики Беларусь и Российской Федерации. Ежегодно специалисты двух стран обмениваются на ней опытом и мнениями в совершенствовании законодательства в области охраны труда. Выработка совместных российско-белорусских решений по обсуждаемым проблемам помогают усовершенствовать систему управления охраной труда в организациях обеих стран, на едином формируемом рынке труда Союзного государства.

В работе двухдневной конференции принимают участие представители министерств труда и социальной защиты Беларуси и России, представители органов власти, профсоюзов, предприниматели, руководители организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.-0-