23 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют подходы к проведению проверок по охране труда, сообщил сегодня на XIV Белорусско-российской конференции по охране труда заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.

Для совершенствования работы по охране труда необходимо усиливать вопрос профилактики, считает замминистра. "В стране меняются подходы к проведению проверок предприятий по охране труда и их формы, они становятся все мягче и направлены прежде всего на упреждение. Неправильно, если проверки идут в организацию тогда, когда там что-то уже произошло", - отметил Игорь Старовойтов.

В ближайшее время в Беларуси намерены запустить, используя опыт российских коллег, применение чек-листов в проверочной деятельности. Это, во-первых, поможет сократить сроки самих проверок, с другой стороны - поможет организации осуществлять самоконтроль: имея перечень вопросов в чек-листе, она легко сможет проверить состояние дел по безопасности труда. Будут также откорректированы критерии отнесения к группам риска предприятий.

"Необходимо активно работать по применению экономических мер стимулирования. Например, установления скидок по страховому тарифу по обязательному страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Будем работать со страховыми организациями, внедрять опыт российских коллег", - добавил он.

В Беларуси также продолжат работу по сокращению количества нормативных актов. Как пример - в один сбалансированный документ смогли объединить 13 действовавших документов по охране труда при производстве пищевых продуктов.

Конференция организована министерствами труда и социальной защиты Беларуси и России. Обе страны используют опыт коллег. Например, в новой редакции белорусского закона об охране труда нашел отражение российский опыт по аккредитации физических лиц на оказание услуг в области охраны труда. Российские коллеги при подготовке закона о специальной оценке условий труда активно использовали белорусский опыт по аттестации рабочих мест.

В конференции участвуют представители министерств труда и социальной защиты Беларуси и России, органов власти, профсоюзов, предпринимателей, руководители организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.-0-