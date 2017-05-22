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Тракторный балет покажет МТЗ в честь своего дня рождения

23.05.2017 17:09 — Новости Общества | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тракторный балет покажет ОАО "Минский тракторный завод" в 71-й день рождения, который предприятие отметит 27-28 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА на МТЗ.

Начнется мероприятие днем праздничной торговлей и развлекательными мероприятиями для детей и взрослых, которые развернутся на площадке возле МТЗ.

Показ тракторного балета запланирован на 18.30. Как рассказали на предприятии, танцевать тракторы будут под музыку Петра Чайковского. После торжественной части с поздравлением генерального директора ОАО "МТЗ" состоится концертная программа с участием групп NaviBand, "Тяни-Толкай", Apple Tea, Алисы Вокс.

В 22.30 начнется световое шоу.

На 28 мая запланирован День открытых дверей. Будет работать выставка тракторной техники, планируется катание на тракторах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Начнется мероприятие днем праздничной торговлей и развлекательными мероприятиями для детей и взрослых, которые развернутся на площадке возле МТЗ.

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