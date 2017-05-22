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МИД: белорусы при теракте в Манчестере не пострадали
23.05.2017 17:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Информации о гражданах Беларуси, пострадавших в результате теракта в британском городе Манчестер нет, сообщили во вторник в МИД республики.
© AFP/ Ben STANSALL
Взрыв
"Посольство Беларуси в Великобритании находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, информации о наличии белорусов среди пострадавших нет", – сообщили во вторник в МИД Беларуси.
Как отметили в ведомстве, белорусам рекомендовано следовать указаниям британских властей и не посещать место инцидента.
Ответственность взрыв на концерте в городе Манчестер взяла на себя запрещенная в ряде стран террористическая группировка Исламское государство (ИГИЛ).
Скотланд-Ярд в связи с терактом в Манчестере пересматривает меры безопасности для всех будущих публичных мероприятий в британской столице. В рамках операции "Геркулес" будет усилено присутствие как видимой полиции, так и работающих под прикрытием оперативников.
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Внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам следовать указаниям британских властей и не посещать место теракта.
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