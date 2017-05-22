МИД: белорусы при теракте в Манчестере не пострадали

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Информации о гражданах Беларуси, пострадавших в результате теракта в британском городе Манчестер нет, сообщили во вторник в МИД республики.



© AFP/ Ben STANSALL Лукашенко о теракте в Манчестере: потрясен этой трагедией

Взрыв прогремел в комплексе "Манчестер Арена" , где выступала популярная американская певица Ариана Гранде, 22 мая вечером. По информации местной полиции, теракт, жертвами которого стали 22 человека и еще 59 получили ранения, совершил смертник. По меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести.

"Посольство Беларуси в Великобритании находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, информации о наличии белорусов среди пострадавших нет", – сообщили во вторник в МИД Беларуси.

Как отметили в ведомстве, белорусам рекомендовано следовать указаниям британских властей и не посещать место инцидента.

Ответственность взрыв на концерте в городе Манчестер взяла на себя запрещенная в ряде стран террористическая группировка Исламское государство (ИГИЛ).

Скотланд-Ярд в связи с терактом в Манчестере пересматривает меры безопасности для всех будущих публичных мероприятий в британской столице. В рамках операции "Геркулес" будет усилено присутствие как видимой полиции, так и работающих под прикрытием оперативников.