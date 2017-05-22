В первые классы минских школ примут 22,2 тысячи ребят

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Минские школы планируют принять в следующем учебном году более 22,2 тысяч первоклассников, заявил во вторник председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик в ходе прямой линии в редакции газеты "Вечерний Минск".

Прием первоклашек в минские школы начнется 2 июня и продлится по 29 августа.

"Планируется открыть 842 класса и принять 22 240 человек. Именно столько детей, по нашим данным, должны пойти в первый класс", — рассказал Мирончик.

Впрочем, сколько первоклассников будет на самом деле, пока сказать сложно, признал чиновник. "Ведь родители имеют право отдать ребенка либо в 6 лет, либо в 7 лет. Также есть дети, которые по медицинским показаниям не могут посещать школу с 6 лет", — пояснил он.

Три четверти детей, отметил Мирончик, идут в школу с шести лет, и лишь 25% — в возрасте семи лет.

Кроме того, в июне белорусские гимназии проведут вступительные экзамены в пятые классы .