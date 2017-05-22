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В первые классы минских школ примут 22,2 тысячи ребят
23.05.2017 17:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Минские школы планируют принять в следующем учебном году более 22,2 тысяч первоклассников, заявил во вторник председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик в ходе прямой линии в редакции
© Sputnik/ Виктор Толочко
Прием первоклашек в минские школы начнется 2 июня и продлится по 29 августа.
"Планируется открыть 842 класса и принять 22 240 человек. Именно столько детей, по нашим данным, должны пойти в первый класс", — рассказал Мирончик.
Впрочем, сколько первоклассников будет на самом деле, пока сказать сложно, признал чиновник. "Ведь родители имеют право отдать ребенка либо в 6 лет, либо в 7 лет. Также есть дети, которые по медицинским показаниям не могут посещать школу с 6 лет", — пояснил он.
Три четверти детей, отметил Мирончик, идут в школу с шести лет, и лишь 25% — в возрасте семи лет.
Кроме того, в июне
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Прием детей в первые классы столичных школ будет осуществляться со 2 июня по 29 августа.
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