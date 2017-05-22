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Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 июня

23.05.2017 17:37 — Новости Общества | БелТА  
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Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 июня

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Так, сигареты Kent Feel будут стоить Br2,65.

Из продукции ООО "Табак-Инвест" на 1 копейку станут дороже некоторые виды сигарет "Корона", на такую же сумму подорожают "Форт Слим". Некоторые виды сигарет LD, Monte Carlo и Camel увеличатся в цене на 2 копейки.

Среди импортных сигарет на 10 копеек поднимутся цены на Aroma Rich.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Так, сигареты Kent Feel будут стоить Br2,65.

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