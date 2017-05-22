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Информации о том, есть ли белорусы среди пострадавших во время взрыва в Манчестере, нет
23.05.2017 17:47 — Новости Общества | Tut.by
Информации о том, есть ли белорусы среди пострадавших во время взрыва на стадионе в Манчестере, нет. Белорусские дипломаты в постоянном контакте с правоохранительными органами Великобритании. Об этом
Напомним, около 22.30 22 мая (00.30 23 мая по минскому времени) на английском стадионе «Манчестер-Арена» почти сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Погибли 22 человека, сообщалось по меньшей мере о 59 пострадавших. С Арианой Гранде все в порядке.
Ответственность за произошедшее
По данным полиции, человек, который привел в действие взрывное устройство, действовал в одиночку, однако правоохранительные органы не исключают, что злоумышленник мог относиться к одной из террористических группировок. Кроме того, полицейские отметили, что человек, совершивший взрыв, погиб, сообщает Reuters.
По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие в холле здания, недалеко от билетных касс, после того как закончился концерт и зрители стали расходиться. Началась паника, во время которой потерялось много детей. Пока не найдутся родители, их размещали у себя близлежащие гостиницы.
Полиция квалифицировала произошедшее как
Правящая Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию, отменил мероприятия и лидер партии «Либеральные демократы» Тим Фарон, а также Шотландская национальная партия.
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Белорусские дипломаты в постоянном контакте с правоохранительными органами Великобритании.
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