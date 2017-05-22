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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 28 мая
23.05.2017 17:40 — Новости Общества | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 28 мая. Такая информация размещена на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр", сообщает БЕЛТА.
Банковский процессинговый центр 28 мая с 2.00 до 5.00 будет проводить технологические работы в системе электроснабжения предприятия.
В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу процессингового центра.
Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 71,2 тыс. организаций торговли и сервиса, более 112 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и почти 2,8 тыс. инфокиосков.-0-
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Банковский процессинговый центр 28 мая с 2.00 до 5.00 будет проводить технологические работы в системе электроснабжения предприятия.
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