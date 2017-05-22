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Валютчика с крупной суммой российских и белорусских рублей задержали в Бобруйске
23.05.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске 20 мая задержали валютчика. У мужчины изъяли российские и белорусские рубли, сообщили в
61-летнего мужчину уже не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций. В этот раз у него изъяли 50 тыс. российских рублей и 5278 белорусских.
В отношении бобруйчанина составлен протокол. Ему грозит административная ответственность вплоть до штрафа в размере 150 базовых величин с конфискацией обнаруженной при нем суммы денег.
В 2017 году в отношении валютчиков в области составлено 22 административных протокола, изъято более 100 тыс. российских рублей, более 8,8 тысячи белорусских. Возбуждено 3 уголовных дела за незаконную предпринимательскую деятельность.
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Российские и белорусские рубли у мужчины изъяли.
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