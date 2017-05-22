Валютчика с крупной суммой российских и белорусских рублей задержали в Бобруйске

В Бобруйске 20 мая задержали валютчика. У мужчины изъяли российские и белорусские рубли, сообщили в УВД Могоблисполкома .





61-летнего мужчину уже не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций. В этот раз у него изъяли 50 тыс. российских рублей и 5278 белорусских.

В отношении бобруйчанина составлен протокол. Ему грозит административная ответственность вплоть до штрафа в размере 150 базовых величин с конфискацией обнаруженной при нем суммы денег.

В 2017 году в отношении валютчиков в области составлено 22 административных протокола, изъято более 100 тыс. российских рублей, более 8,8 тысячи белорусских. Возбуждено 3 уголовных дела за незаконную предпринимательскую деятельность.