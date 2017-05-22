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Выпускники Могилева станцуют вальс в центре города и научат других
23.05.2017 18:03 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве на площади Славы выпускники будут танцевать вальс. Праздник пройдет 30 июня, сообщает
Организаторы масштабного выпускного бала запланировали ряд мероприятий, чтобы прощание со школой запомнилось. Главным событием должен стать школьный вальс, в котором примут участие больше 150 выпускников. Позже к ним смогут присоединиться и все желающие. На площади организуют мастер-класс по танцам.
В этом году последний школьный звонок прозвенит для почти 6,5 тысячи 11-классников Могилевской области.
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30 мая на площади Славы пройдет праздник выпускников и танцевальные мастер-классы.
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