Выпускники Могилева станцуют вальс в центре города и научат других

В Могилеве на площади Славы выпускники будут танцевать вальс. Праздник пройдет 30 июня, сообщает ТРК «Могилев» .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Организаторы масштабного выпускного бала запланировали ряд мероприятий, чтобы прощание со школой запомнилось. Главным событием должен стать школьный вальс, в котором примут участие больше 150 выпускников. Позже к ним смогут присоединиться и все желающие. На площади организуют мастер-класс по танцам.

В этом году последний школьный звонок прозвенит для почти 6,5 тысячи 11-классников Могилевской области.