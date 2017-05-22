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Выпускники Могилева станцуют вальс в центре города и научат других

23.05.2017 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве на площади Славы выпускники будут танцевать вальс. Праздник пройдет 30 июня, сообщает ТРК «Могилев».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Организаторы масштабного выпускного бала запланировали ряд мероприятий, чтобы прощание со школой запомнилось. Главным событием должен стать школьный вальс, в котором примут участие больше 150 выпускников. Позже к ним смогут присоединиться и все желающие. На площади организуют мастер-класс по танцам.

В этом году последний школьный звонок прозвенит для почти 6,5 тысячи 11-классников Могилевской области.

 
Теги: Могилев
 
 
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30 мая на площади Славы пройдет праздник выпускников и танцевальные мастер-классы.

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