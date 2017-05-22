Информации о наличии белорусов среди пострадавших при теракте в Манчестере нет - МИД

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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информации о наличии белорусов среди пострадавших при теракте в Манчестере нет. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, белорусское посольство находится в постоянном контакте с британскими правоохранительными органами.

При этом белорусам, которые находятся в Манчестере, рекомендуется следовать указаниям местных властей и не посещать место инцидента.

Как сообщалось, взрыв прогремел в комплексе "Манчестер Арена", где выступала популярная американская певица Ариана Гранде, вечером 22 мая. По информации местной полиции, теракт, жертвами которого стали 22 человека, совершил смертник. Теракт на "Манчестер Арене" стал самым крупным в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.-0-