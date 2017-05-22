Более 140 брендов систем безопасности будут представлены на выставке в Минске 24-25 мая

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 140 брендов систем безопасности будут представлены на V Республиканской выставке-форуме "Центр безопасности. 2017" в Минске 24-25 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

"В фокусе выставки презентация новых технологий и оборудования для обеспечения безопасности. Ведущие международные и национальные производители, разработчики и дистрибьюторы представят более 140 брендов", - отметили организаторы.

В частности, можно подробнее узнать о системах видеонаблюдения, видеоанализа, системах контроля доступа, антитеррористическом и досмотровом оборудовании, охранно-пожарных системах, системах автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и интеграции систем. Деловая программа состоит более чем из 20 докладов отраслевых экспертов и профессионального диалога по актуальным вопросам отрасли безопасности. Во время форума пройдут отраслевые конференции "Банковская безопасность", "Безопасный город", "Каналы связи и безопасность".

Крупные делегации представят на выставке банковскую сферу, операторов связи и провайдеров. Также ожидается представительство министерств транспорта, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, БЖД. Традиционно активное участие принимают делегации МВД, МЧС, Министерства обороны, нефтегазовой и энергетических отраслей (Министерство энергетики, "Белоруснефть", "Газпром").

Организатором выставки-форума выступает компания "АэркомБел".-0-