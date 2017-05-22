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Световое шоу, концерт и тракторный балет: в субботу МТЗ празднует юбилей
23.05.2017 18:18 — Новости Общества | Tut.by
27 и 28 мая Минский тракторный завод будет праздновать 71 год со дня основания. В субботу минчан приглашают на концерт, световое шоу и тракторный балет. А в воскресенье завод откроет свои двери для посетителей.
Мероприятия начнутся в субботу с 15.00. На праздник можно смело приходить с детьми, их будут ждать герои мультфильмов.
— Главной изюминкой первого дня праздника станет тракторный балет. Репетиции идут каждый день, но «балетмейстеры» пока держат задумку шоу в секрете, — рассказывают на заводе. Шоу запланировано на 18.30.
Чуть позже в 20.00 начнется концерт с участием артистов из Беларуси, России и Украины («Тяни-толкай», Apple Tea, ВИА «Древляне»). Обещали также приехать участники «Евровидения-2017» Naviband. А завершится все выступлением экс-солистки группировки «Ленинград» Алисы Вокс из Санкт-Петербурга.
Световое шоу на зданиях завода и горизонтальный фейерверк зрители увидят в 22.30.
В воскресенье с 11.00 до 14.00 на МТЗ пройдет день открытых дверей. Также будет работать выставка техники, а всех желающих прокатят на тракторах.
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А еще день открытых дверей на заводе и "покатушки" на тракторе.
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