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Эксперимент на границе: таможенникам в "Козловичах" добавили работы

23.05.2017 18:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Эксперимент будет проведен летом текущего года в грузовом автодорожном пункте пропуска "Козловичи" на белорусско-польском участке границы – сотрудники Государственного таможенного комитета будут частично выполнять функции пограничников, сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.

Эксперимент на границе: таможенникам в "Козловичах" добавили работы
© Sputnik / Виктор Толочко
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Начало эксперимента запланировано на 1 июня, завершится он 1 сентября – эти сроки предусмотрены указом, который 23 мая подписал Александр Лукашенко в рамках оптимизации функций таможенных и пограничных органов.

"На сотрудников таможни будут возложены обязанности по проверке документов у граждан при пересечении границы, контролю соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что таможенники в "Козловичах" будут контролировать и наличие у водителей автостраховок.

По информации пресс-службы, такие меры позволят оптимизировать ряд контрольных процедур на границе в некоторых ПП, где границу пересекает только грузовой транспорт.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГТК будут проверять у водителей грузового транспорта документы и наличие страховок.

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