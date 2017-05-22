МИНСК, 23 мая – Sputnik. Экс-солистка популярной российской группы "Ленинград" выступит на предстоящих выходных на празднике Минского тракторного завода, свидетельствуют данные официального сайта МТЗ.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские тракторы поедут в Красноярск

Завод будет отмечать 71-летие со дня основания два дня – в субботу 27-го и воскресенье 28 мая.

"Вечером призаводская площадь превратится в концертную площадку. Радовать гостей будут звезды из Беларуси, России, Украины и Литвы", – сообщили на заводе.

По информации МТЗ, ожидается, что на празднике выступят участники международного конкурса "Евровидение-2017" – группа NaviBand, а завершит концерт бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс.

Как свидетельствуют данные из открытых источников, выступление бывшей коллеги Сергея Шнурова по группе стоит от 8,5 тысячи евро. При этом данная сумма – не окончательная, поскольку итоговая оплата будет зависеть от удаленности места выступления, формата мероприятия и графика исполнительницы.