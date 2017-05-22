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МТЗ на праздник завода "выписал" Алису Вокс

23.05.2017 18:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Экс-солистка популярной российской группы "Ленинград" выступит на предстоящих выходных на празднике Минского тракторного завода, свидетельствуют данные официального сайта МТЗ.

МТЗ на праздник завода "выписал" Алису Вокс
© Sputnik / Виктор Толочко
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Завод будет отмечать 71-летие со дня основания два дня – в субботу 27-го и воскресенье 28 мая.

"Вечером призаводская площадь превратится в концертную площадку. Радовать гостей будут звезды из Беларуси, России, Украины и Литвы", – сообщили на заводе.

По информации МТЗ, ожидается, что на празднике выступят участники международного конкурса "Евровидение-2017" – группа NaviBand, а завершит концерт бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс.

Как свидетельствуют данные из открытых источников, выступление бывшей коллеги Сергея Шнурова по группе стоит от 8,5 тысячи евро. При этом данная сумма – не окончательная, поскольку итоговая оплата будет зависеть от удаленности места выступления, формата мероприятия и графика исполнительницы.

 
Теги: Минск
 
 
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Как свидетельствуют данные из открытых источников, выступление бывшей коллеги Сергея Шнурова по группе стоит от 8,5 тысячи евро.

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