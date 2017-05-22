Лукашенко: Минск поддерживает работу на благо людей из глубинки

Минск поддерживает тех, кто работает на благо людей в глубинке. Об этом сегодня говорил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета регионов ЕС. По словам главы государства, в этом у Беларуси и Европы схожие позиции.

«В вашем приезде в Беларусь я был крайне заинтересован. Вы приехали с командой специалистов. И интерес мой, прежде всего, состоит в том, чтобы вы ближе познакомились с Беларусью и увидели открытость нашей страны. Я убежден, что ваш визит является очередным шагом в налаживании добрососедских отношений между Беларусью и Европейским Союзом», - сказал Александр Лукашенко.

Накануне в Минске прошло заседание Бюро Комитета регионов Европейского союза. Особое внимание организация уделяет развитию небольших населенных пунктов и деревень в Европе.