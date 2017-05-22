ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕЭК установила переходный период для ввода системы электронных автопаспортов

23.05.2017 19:06 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия установила переходный период для ввода в странах Евразийского экономического союза системы электронных автопаспортов. Соответствующее решение принято Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Это решение предусматривает, что с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года уполномоченные ведомства стран союза смогут, наряду с оформлением электронных паспортов транспортных средств (ПТС), продолжить оформление документов в соответствии с ранее действующими правилами.

"Все выданные до 1 июля 2018 года бумажные документы будут считаться действующими в течение всего срока использования транспортного средства, - пояснили в ЕЭК. - Тем не менее, владелец автомобиля или иной самоходной техники сможет в добровольном порядке перейти на электронный формат. Начиная с 1 июля 2018 года выдача паспортов шасси транспортных средств в бумажном виде будет прекращена, начнет действовать система электронных автопаспортов".

Решение принято в связи с обращениями национальных правительств стран союза. До 1 июля 2018 года должна быть завершена разработка необходимой нормативной базы в странах ЕАЭС, внедрена в эксплуатацию общая информационная система, обеспечивающая обмен данными между национальными сегментами и взаимодействие с бизнес-сообществом и потребителями.

В отличие от бумажного паспорта электронный ПТС будет более информативным. В него могут быть занесены все данные об автомобиле с момента его выпуска с конвейера и представлены сведения о проведенных техосмотрах, техническом обслуживании, ремонте, дорожно-транспортных происшествиях, данные о владельцах автомобиля и т.д.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это решение предусматривает, что с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года уполномоченные ведомства стран союза смогут, наряду с оформлением электронных паспортов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МТЗ на праздник завода "выписал" Алису Вокс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика