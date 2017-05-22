ЕЭК установила переходный период для ввода системы электронных автопаспортов

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия установила переходный период для ввода в странах Евразийского экономического союза системы электронных автопаспортов. Соответствующее решение принято Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Это решение предусматривает, что с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года уполномоченные ведомства стран союза смогут, наряду с оформлением электронных паспортов транспортных средств (ПТС), продолжить оформление документов в соответствии с ранее действующими правилами.

"Все выданные до 1 июля 2018 года бумажные документы будут считаться действующими в течение всего срока использования транспортного средства, - пояснили в ЕЭК. - Тем не менее, владелец автомобиля или иной самоходной техники сможет в добровольном порядке перейти на электронный формат. Начиная с 1 июля 2018 года выдача паспортов шасси транспортных средств в бумажном виде будет прекращена, начнет действовать система электронных автопаспортов".

Решение принято в связи с обращениями национальных правительств стран союза. До 1 июля 2018 года должна быть завершена разработка необходимой нормативной базы в странах ЕАЭС, внедрена в эксплуатацию общая информационная система, обеспечивающая обмен данными между национальными сегментами и взаимодействие с бизнес-сообществом и потребителями.

В отличие от бумажного паспорта электронный ПТС будет более информативным. В него могут быть занесены все данные об автомобиле с момента его выпуска с конвейера и представлены сведения о проведенных техосмотрах, техническом обслуживании, ремонте, дорожно-транспортных происшествиях, данные о владельцах автомобиля и т.д.-0-