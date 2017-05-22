Угрозами и кулаками. 20-летний брестчанин вымогал у подростков большие суммы денег

Следственный комитет проверяет «разностороннюю» незаконную деятельность 20-летнего брестчанина. Сначала нигде не работавшего молодого человека задержали с поличным при сбыте особо опасного психотропного вещества. В ходе расследования выяснился еще один криминальный источник дохода: он вымогал у несовершеннолетних деньги, сообщает « СБ Беларусь Сегодня ».

В свои 20 лет парень пил жизнь полной чашей. Носил брендовую одежду, тусовался в ночных клубах, ездил на машине премиум-класса. При этом нигде не работал. Секрет благополучия молодого человека раскрыли сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД. Взяли парня с поличным при сбыте 5,5 грамма психотропа. При личном обыске у задержанного изъяли больше товара.

Кроме того, брестчанин не брезговал вымогательством, рассказывает официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко:

— Оперативники шестого управления установили три факта вымогательства. Все — в прошлом году и в отношении несовершеннолетних брестчан. Например, у 15-летней учащейся средней школы и ее близких фигурант требовал 4 тысячи долларов США.

Угрозами и кулаками он вымогал деньги у 17-летних ребят: у одного 700, у другого — две тысячи долларов США. Не исключено, что общению «по понятиям» подследственный научился у друзей: брестчанин — активный участник незарегистрированного неполитизированного молодежного движения, члены которого известны своими радикальными взглядами, поддерживает ультраправые идеи неонацизма. Кстати, 3 года назад он уже был судим за беспричинное избиение человека.

Расследование по факту вымогательства и за незаконный оборот психотропных веществ продолжается. Сейчас брестчанин в следственном изоляторе.