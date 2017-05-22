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Полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

23.05.2017 19:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Исполнителем теракта в Манчестере, где погибли 22 человека, может быть 22-летний Салман Абеди, заявил глава городской полиции Иан Хопкинс.

Полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере
© REUTERS Darren Staples
МИД: белорусы при теракте в Манчестере не пострадали

Во время концерта американской поп-исполнительницы Арианы Гранде на "Манчестер Арене" в понедельник вечером прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и почти 120 пострадали. Белорусов среди пострадавших нет. Взрывное устройство в действие привел смертник, власти Великобритании квалифицировали произошедшее как теракт. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран).

"Что касается того, кто совершил теракт, то мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", — сказал Хопкинс.

После событий в Манчестере в ряде европейских городов усилены меры безопасности. Так, посетители концерта рок-группы Aerosmith в Москве проходят тройной досмотр, чтобы попасть в СК "Олимпийский".

СМИ сообщили, что певица Ариана Гранде отменила свое турне по Старому Свету. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Исполнителем теракта в Манчестере, где погибли 22 человека, может быть 22-летний Салман Абеди, заявил глава городской полиции Иан Хопкинс. ...

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