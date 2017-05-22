|
Полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере
23.05.2017 19:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Исполнителем теракта в Манчестере, где погибли 22 человека, может быть 22-летний Салман Абеди, заявил глава городской полиции Иан Хопкинс.
© REUTERS Darren Staples
Во время концерта американской поп-исполнительницы Арианы Гранде на "Манчестер Арене" в понедельник вечером
"Что касается того, кто совершил теракт, то мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", — сказал Хопкинс.
После событий в Манчестере в ряде европейских городов усилены меры безопасности. Так, посетители концерта рок-группы Aerosmith в Москве проходят тройной досмотр, чтобы попасть в СК "Олимпийский".
СМИ сообщили, что певица Ариана Гранде отменила свое турне по Старому Свету.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Исполнителем теракта в Манчестере, где погибли 22 человека, может быть 22-летний Салман Абеди, заявил глава городской полиции Иан Хопкинс. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии