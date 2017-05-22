В Черикове судят троих налоговиков за злоупотребление служебными полномочиями

В Черикове по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями судят трех сотрудников управления контроля налогообложения организаций инспекции МНС по Ленинскому району Могилева.

По данным следствия, налоговики составляли незаконные административные материалы на подставных лиц и привлекали их к ответственности. Также они составляли документы о незаконной предпринимательской деятельности лиц, которые ею не занимались.

На скамье подсудимых — двое мужчин и одна женщина. Свою вину полностью признаёт лишь один фигурант, второй признаёт все, за исключением одного эпизода. Женщина отказывается давать показания.

— Согласно материалам дела, она сказала, что пока воздержится от высказывания своего мнения по поводу обвинения, — рассказал судья суда Чериковского района Александр Кравченко. По его словам, в рассматриваемом деле — 13 эпизодов преступной деятельности.