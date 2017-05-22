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Среди жертв теракта в Манчестере белорусов нет

23.05.2017 19:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере граждан Беларуси нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство Беларуси в Великобритании.

«Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Британии, информации о наличии белорусов среди пострадавших нет», - сообщили представители дипмиссии.

Напомним, взрыв прогремел у стадиона «Манчестер Арена» после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, 59 получили ранения. Большинство из них - подростки и дети. Теракт устроил смертник, он погиб на месте происшествия. Ответственность на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».

 
 
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В результате взрыва у стадиона «Манчестер Арена» погибли 22 человека, 59 получили ранения.

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