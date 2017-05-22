Среди жертв теракта в Манчестере белорусов нет

Среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере граждан Беларуси нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство Беларуси в Великобритании.

«Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Британии, информации о наличии белорусов среди пострадавших нет», - сообщили представители дипмиссии.