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Среди жертв теракта в Манчестере белорусов нет
23.05.2017 19:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере граждан Беларуси нет. Об этом сообщает
«Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Британии, информации о наличии белорусов среди пострадавших нет», - сообщили представители дипмиссии.
Напомним, взрыв прогремел у стадиона «Манчестер Арена» после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, 59 получили ранения. Большинство из них - подростки и
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