Эксперты проведут со школьниками беседы по предупреждению травматизма при обнаружении боеприпасов

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты расскажут детям, как уберечь себя от опасности в случае обнаружения боеприпасов и взрывоопасных предметов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Анна Жданова.

"В связи с окончанием учебного года органами Государственного комитета судебных экспертиз 24-31 мая будет проведена республиканская акция по предупреждению травматизма школьников при обнаружении боеприпасов, а также иных взрывоопасных предметов. Эксперты госкомитета проведут беседы с разъяснением, какие предметы представляют опасность, как следует поступать при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы или оружие", - сказала Анна Жданова. Школьникам продемонстрируют макеты оружия и боеприпасов, а также проведут с их участием практические занятия для закрепления правил поведения. В частности, 24 мая в гимназии №19 Минска состоится выступление заместителя начальника управления дактилоскопии, баллистики и портретной идентификации - начальника отдела исследования оружия главного управления криминалистических экспертиз Госкомитета судэкспертиз Андрея Куницкого.

Анна Жданова обратила внимание, что правоохранительными органами на регулярной основе проводятся мероприятия по исключению из гражданского оборота незаконно хранимого оружия и боеприпасов.

"Беларусь являлась местом основных, переломных сражений в период Великой Отечественной войны, и так называемое эхо войны доходит до нас до сих пор. Оружие и боеприпасы тех времен находят как взрослые, так и дети при выполнении хозяйственных работ на приусадебных участках, строительстве домов, даже на прогулках в лесопарковых зонах, на природе. В этой связи необходимо четко знать и соблюдать простые правила собственной безопасности, обучить им своих детей и не забывать постоянно напоминать о них", - отметила официальный представитель Госкомитета судэкспертиз. Любое оружие и боеприпасы представляют повышенную опасность, в том числе для того, кто их обнаружил и хранит. При этом соблюдение закона и простых правил является залогом сохранения жизни и здоровья.

Для предупреждения детского травматизма Госкомитетом судебных экспертиз и было принято решение о проведении профилактических мероприятий по всей республике. Ведь кто как ни эксперты, каждый день сталкивающиеся с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами могут рассказать о мерах безопасности, которые впоследствии могут уберечь здоровье и спасти жизнь.-0-