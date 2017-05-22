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ГПК Беларуси предупреждает о возможных задержках оформления фур в "Мядининкае" 24 мая
23.05.2017 21:32 — Новости Общества | БелТА
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждает о возможных задержках оформления грузовых автомобилей в литовском пункте пропуска "Мядининкай" 24 мая. Такая информация размещена на сайте ГПК, сообщает БЕЛТА.
"По информации литовской стороны, 24 мая в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Каменный Лог") будут проводиться работы по замене асфальтобетонного покрытия полосы движения грузового транспорта. По этой причине возможны задержки в оформлении грузовых автомобилей в Литву", - отмечается в сообщении.
Госпогранкомитет просит учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.-0-
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Госпогранкомитет просит учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу
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