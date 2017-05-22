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Титул "Королева Весна Беларуси" завоевала студентка Витебского технологического университета

23.05.2017 22:07 — Новости Общества | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Королева Весна Беларуси-2017" завоевала студентка Витебского государственного технологического университета Снежана Михейцева, передает корреспондент БЕЛТА.

Свободная, целеустремленная и сильная духом Снежана много времени проводит в тренажерном зале. Девушка успешно сочетает в себе хладнокровность, грациозность, чувственность и женственность. Она душа компании и генератор идей.

Звание "Первая вице-Королева Весна" завоевала студентка Гродненского государственного университета им.Янки Купалы Алена Енко. Девушка - будущий финансист. Ее страсть - музыка и вокал.

Представительница Полоцкого государственного университета Кристина Никифорова стала обладательницей титула "Вторая вице-Королева Весна". Девушка занимается общественной и творческой деятельностью, не боится трудностей и всегда готова прийти на помощь. Она целеустремленна и не боится покорять новые вершины.

Сегодня в Минске прошел национальный финал XXVI Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2017". За право стать лучшей боролись 15 конкурсанток. Девушкам предстояло выполнить различные конкурсные задания, продемонстрировав при этом сценическую культуру, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грацию, артистическое мастерство и внешние данные. Также они блеснули знаниями в интеллектуальном конкурсе и проявили артистизм в творческих номерах.

Занявшие первое и второе места девушки представят Беларусь в финале международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2017", который пройдет в июне в России.

Идейными вдохновителями конкурса выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи. Организаторами белорусского финала являются БРСМ, Министерство образования, Национальная школа красоты. Главная миссия - выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого творчества, сохранение культуры, традиций и обычаев народов стран - участниц проекта. Объединяя на протяжении более 20 лет самых обаятельных и талантливых студенток из Беларуси, России, ближнего и дальнего зарубежья, конкурс остается одним из самых интересных и престижных студенческих состязаний международного формата.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Свободная, целеустремленная и сильная духом Снежана много времени проводит в тренажерном зале. Девушка успешно сочетает в себе хладнокровность, грациозность,...

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