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Новые назначения
23.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
По сообщению пресс-службы Президента Республики Беларусь, генерал-майор Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил.
Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 мая.
Занимавший эту должность генерал-майор Игорь Лотенков уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Еще одним указом Президент назначил полковника Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения — первым заместителем начальника вооружения Вооруженных Сил.
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По сообщению пресс-службы Президента Республики Беларусь, генерал-майор Сергей Симоненко назначен...
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