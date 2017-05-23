«За три дня вы забудете, что чего-то боялись!»

«Противостояние‑2017»

Еще несколько дней назад банкиры и айтишники занимались привычными для них делами в уютных офисах. А в пятницу — в день открытия военно-спортивной патриотической игры «Противостояние‑2017» — им пришлось в прямом и переносном смысле противостоять себе, своим слабостям и искусственно созданным (специально для них) трудностям.



…Корреспондент агентства «Ваяр» побывал на полигоне 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и лично наблюдал за тем, с какими задачами пришлось справляться участникам в ходе игры.

Команды — более подготовленные

«Противостояние» проводилось уже в третий раз, причем место проведения игры не меняется — полигон недалеко от места дислокации бригады. Там, по мнению руководителей, есть вся необходимая учебно-материальная база и можно наиболее эффективно проводить военизированные конкурсы и эстафеты. Хотя слово «военизированные» здесь не очень-то подходит: участники выполняли почти такие же задачи, с которыми ежедневно сталкиваются воины-десантники. Эта игра дала возможность людям, далеким от армии, узнать цену солдатского «хлеба».



Приятный момент: количество команд-участниц игры ежегодно растет — в этот раз за звание сильнейших боролось уже более 200 человек из семи команд. И это, судя по всему, не предел — заинтересованность в участии в будущих играх уже выразило несколько организаций различных форм собственности, которые не смогли по каким-либо причинам попасть на армейский полигон в этом году.

В первый день после прибытия и размещения участников на территории палаточного лагеря состоялось торжественное открытие военно-спортивной патриотической игры «Противостояние‑2017». Многие участники, заняв свое место в строю, узнали среди коллег из других команд своих давних знакомых. Новички же, словно новобранцы, находились в легкой прострации от происходящего. Правда, это чувство пропало после первого же испытания!..



— Рад приветствовать вас вот уже третий год подряд на героической брестской земле, — отметил в приветственной речи заместитель командующего по идеологической работе — начальник отдела идеологической работы командования сил специальных операций Вооруженных Сил полковник Сергей Андреев. — Проводя это мероприятие здесь, мы преследуем несколько целей: показать вам, что такое работать в команде, дать возможность проверить свои силы и узнать резервные возможности организма. Уже традиционно у вас будет возможность посетить места боевой славы, узнать о героическом прошлом наших дедов и прадедов — в плане игры выделено время для посещения Брестской крепости-героя. С каждым годом мы наблюдаем хорошую тенденцию — команды сплоченные и серьезно подготовленные к игре. А, значит, соревнование будет жаркое! Удачи командам!..

«Как правильно толкать БТР»

После открытия соревнований участники отправились в пункт постоянной дислокации 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, чтобы ознакомиться с бытом военнослужащих и потренироваться на воздушно-десантном комплексе с использованием макетов парашютных систем.



— Ну как я «прыгнула»? — едва сдерживая эмоции и ожидая похвалу, поинтересовалась у парня-срочника одна из участниц после совершения прыжка с высотного тренажера. — Даже не упала ведь на землю!

— Ноги в момент касания с землей не были вместе сведены, — профессионально ответил боец. — Да и начальник ВДС бригады явно по головке не погладит за выброшенное кольцо…

А еще на плацу бригады в первый день игры была развернута выставка вооружения и военной техники и организована фотозона. Каждый из участников мог сделать фото на память с любым образцом состоящего на вооружении бригады стрелкового оружия.



Затем, уже на полигоне, с участниками были проведены инструкторско-методические занятия на учебных местах. Команды смогли ознакомиться с правилами обращения со стрелковым оружием, приемами рукопашного боя и некоторыми секретами выживания в экстремальных условиях. И доподлинно знали: все, чему их учили на занятиях опытные инструкторы, пригодится уже завтра, во время участия в основных конкурсах игры.

И вот в субботу утром разделенные на две команды — болельщиков и основных игроков — дружины банкиров и представителей IT-компаний вышли на старт конкурсов. Основные участники — пять человек от команды — выполняли упражнения стрельб из стрелкового оружия, а группа поддержки приносила баллы своей команде во время участия в конкурсах для болельщиков. Некоторые из них — абсолютно обычные. На силу, ловкость, выносливость (этим участников не удивить). А вот оружие всегда вызывает повышенный интерес — поэтому желающих разобрать и собрать автомат на время или снарядить магазин было немало.



Самыми сложными испытаниями для болельщиков были преодоление полосы препятствий и… толкание БТР‑80 на время. Причем по условиям конкурса нужно было не просто сдвинуть многотонную бронированную машину с места, а ни много ни мало — преодолеть с ней 50 метров! Команды, которые принимали участие в конкурсе в прошлом году, знали секреты выполнения этого упражнения — нужно не корпус толкать, а передвигать колеса одновременными вращательными движениями.

В итоге первое место завоевала команда ОАО «Банк Москва — Минск» — она смогла уложиться в 47 секунд и побить свой прошлогодний рекорд.

— Видеороликов на Youtube насмотрелись! — посмеялись банкиры. А потом уже серьезно добавили: — Ведь реально есть такие видеоролики, они так и называются — «Как правильно толкать БТР».



Затем болельщики отправились на полосу препятствий. Ввиду того что далеко не во всех командах были подходящие по росту участники, некоторые элементы (например, кирпичная стенка) были упразднены.

— Леша, я высоты боюсь! — выкрикнула участница эстафеты, забравшись на самый верх стенки из покрышек. — Я не буду спускаться…

— Я сейчас! — запыхавшись, крикнул ей только что спрыгнувший с препятствия парень — и полез за боевой подругой на самый верх стенки.

— Через три дня забудете, что чего-то боялись, — прокомментировал свое видение этой ситуации арбитр из числа военнослужащих срочной службы.



А после обеда во второй день игры основные участники проходили очередное испытание — преодолевали «тропу разведчика». Естественно, под аккомпанемент выстрелов из стрелкового оружия и взрывов имитационных боеприпасов. К слову, к финишу команды настолько привыкли к по-боевому резким звукам, что даже не реагировали на них. Зато дополнительную сложность в преодолении ограниченных проходов, мостов и тоннелей придавал едкий дым — уж на него-то не реагировать было невозможно…

Вместо будильника — зенитка

А на рассвете прозвучал сигнал «Подъем». Причем участники команд проснулись не по привычному сигналу будильника. Разбудил их даже не горн… В десяти метрах от палаточного лагеря застрекотала зенитная установка ЗУ‑23-2, а вокруг палаток пулеметчики холостыми патронами «отражали» атаку условного противника. Это означало, что командам предстояло совершить марш-бросок с переправой через вод­ную преграду.



Причем организаторы в этом году добавили антуража — на каждой из контрольных точек маршрута команда должна была выполнять определенную задачу. Доставка материальных средств, прохождение условно зараженной местности с применением средств индивидуальной химзащиты, оказание первой помощи и эвакуация раненого…

— С такой перевязкой он во время транспортировки просто измучается… — отметил недочеты компетентный армейский санинструктор. И доходчиво рассказал участникам, как это нужно делать правильно. Естественно, баллы за ошибку с команды были сняты…

А за пятьдесят метров до финиша банкиров и айтишников ждал очередной сюрприз — им необходимо было форсировать водную преграду на надувной лодке. Время останавливалось после пересечения финишной линии последним участником. Это и стало венцом военно-спортивной патриотической игры.



— Эта игра под эгидой Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане проводится уже не первый год при серьезной поддержке и помощи Министерства обороны и сил специальных операций, — отметил председатель БСВВА генерал-майор запаса Валерий Гайдукевич. — Для участников подготовили серьезные испытания, которые необходимо преодолеть, большинство из них — командные. То есть команда, не имея сплоченности и общего волевого духа, вряд ли смогла бы показать хороший результат. На мой взгляд, эта игра должна развиваться и приобретать более массовый характер. Будут ли еще изменения в программе игры? Мы ежегодно что-то меняем, дополняем, но самые важные этапы остаются — марш-бросок, «тропа разведчика»… И сейчас главная задача организаторов — довести эти конкурсы до совершенства. Если же говорить о результате, то я очень доволен. Даже человек, который не служил в армии, найдет здесь для себя что-то новое и полезное, сможет получить какой-то военный навык!..

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора





Говорят участники военно-спортивной патриотической игры Алексей Алексеев, ведущий инженер ОАО «Банковский процессинговый центр»:

— Меня переполняют самые яркие эмоции и впечатления. Мы получили массу удовольствия, наигрались, набегались, настрелялись. Поняли наши слабые места, определили, над чем нужно больше работать — естественно, это физическая подготовка. Наша команда принимала участие в игре впервые, новым было буквально все — ведь в армии служили только несколько человек из команды… Да, в этом году мы никаких серьезных целей не ставили, для нас было главным испытать себя и проверить свои силы.

Виталий Русецкий, специалист отдела внутреннего перестрахования управления перестрахования РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»:

— Признаюсь, я не служил в армии, но профессионально занимался спортом. Поэтому огромные физические нагрузки, распорядок дня и дисциплина для меня не в новинку. При этом я всегда восхищался военными, их силой и выносливостью. Кстати, я один из самых возрастных участников игры — мне сейчас 45 лет. Выступать наравне с молодежью, конечно, довольно сложно — и с каждым годом это еще сложнее… Буквально каждый раз нужно собирать все свои силы в кулак. Коллеги, конечно, иногда подшучивают над моим возрастом, но могу показать вам секундомер — время на порядок лучше, чем у некоторых игроков гораздо младше меня. Считаю, что полезна эта игра и для сплочения команды. Итоговое время в конкурсах отмечалось по последнему участнику, поэтому нужно было всем вместе играть, держаться рядом и помогать друг другу!



Ольга Сойко, специалист сектора рекламы и разработки спецпроектов управления маркетинга ОАО «Банк Москва — Минск»:

— Не без гордости замечу: в этом году у нас самая опытная команда среди участников. Второй раз подряд выступали одним и тем же составом — и потому рассчитывали только на самый высокий результат. Кроме того, руководство банка поощряло и поддерживало наше желание победить. Мы серьезно готовились к игре — бегали, прыгали, стреляли, преодолевали полосу препятствий… Прежде нам не хватало буквально чуть-чуть, чтобы стать первыми: то второе место занимали, то третье. Ну а в этом году мобилизовали все свои силы, преодолели волнение, учли прошлогодние ошибки — и стали лучшими. У нас был серьезный стимул!