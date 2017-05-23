Обменялись опытом

Недавно на базе 30‑й отдельной железнодорожной бригады прошел трехдневный учебно-методический сбор с инспекторским составом органов государственного надзора Вооруженных Сил Республики Беларусь и специалистов по надзору за безопасной эксплуатацией потенциально опасных объектов воинских частей и военных организаций.



Государственный надзор в Вооруженных Силах является составной частью системы госнадзора в области промышленной безопасности и перевозки опасных грузов в стране. Его специалисты решают задачи реализации государственной политики по обеспечению безопасности военной службы военнослужащих, а также труда лиц из числа гражданского персонала.

— Нужно постоянно помнить о том, что от дисциплинированности специалистов, их уровня подготовки, качества выполнения должностных и производственных инструкций зависит не только безопасность эксплуатации потенциально опасных объектов, но и жизни людей, — отметил начальник управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Алексей Печко.

На методических занятиях участники сбора подвели итоги работы госнадзора Вооруженных Сил за прошедший учебный год, определили задачи на следующий, 2017/2018‑й. Офицеры также ознакомились с методами профилактической работы в этой сфере. Особое внимание руководители сбора уделили выполнению должностными лицами законодательства Республики Беларусь в области промышленной безопасности.

Теоретические знания участники сбора закрепили во время практического занятия.

В завершение сбора была проведена проверка знаний офицеров. Тем, кто показал высокий уровень, были выданы удостоверения на право осуществления надзора за безопасной эксплуатацией потенциально опасных объектов в воинских частях и соединениях.

— Во время таких занятий мы стараемся дать военнослужащим всю информацию, которая необходима для качественного выполнения специалистами должностных обязанностей, — сказал в завершение полковник Алексей Печко. — Считаю, что поставленные цели были достигнуты. На данный момент среди воинских частей и организаций в лучшую сторону по организации и результатам осуществления надзорной деятельности могу отметить 86‑ю бригаду связи, 1371‑ю инженерную базу и Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил. Думаю, что после этого сбора список пополнится.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора

Цифры и факты

На данный момент в управлении государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил зарегистрировано более 1.470 технических устройств повышенной опасности. Это 571 единица грузоподъемных кранов и автомашин военного назначения, 38 пассажирских и грузовых лифтов, 208 паровых и водогрейных котлов высокого давления, 105 котельных, 55 сосудов, работающих под избыточным давлением, 16 пунктов испытания и зарядки баллонов высокого давления, 480 автомобилей, перевозящих опасные грузы. Также под контролем находится более 3.000 потенциально опасных объектов: пускозаряжающие установки зенитных ракетных комплексов, краны-стрелы мастерских МТО, компрессорные установки и многое другое.

Говорят участники сбора



Заместитель командира в/ч 30151 по тылу — начальник тыла подполковник Владимир Козлов:

— Уровень организации мероприятия был очень высок: нам дали много актуальной и полезной информации. Интересно было посмотреть на уникальные образцы военной техники. Считаю, что и опытному офицеру, и новичку полезно поучаствовать в таких занятиях, закрепить профессиональные знания, обменяться опытом с коллегами. К тому же в подобных сборах постоянно участвуют специалисты, у которых можно получить консультацию и с которыми можно решить актуальные вопросы.

Начальник метрологической службы технической части в/ч 29969 майор Евгений Лысюк:

— На сборах нам оказали весомую помощь: рассказали и показали новые методы работы по надзору за безопасной эксплуатацией потенциально опасных объектов.

