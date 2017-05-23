Соревнуются комбаты и ротные

C 23 мая на базе 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра и 227‑го общевойскового полигона проходят состязания на звание лучшего командира механизированного (танкового) батальона и мотострелковой (танковой) роты по полевой выучке.



Под председательством начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майора Андрея Некрашевича около сорока представителей Западного и Северо-Западного оперативных командований, а также 72 ОУЦ держат сложнейший экзамен на профессионализм. Бескомпромиссная борьба среди участников первенства за право называться лучшим ведется по тактической, огневой, технической и физической подготовке, а также вождению боевых машин.

Индивидуальная оценка офицеров по каждой дисциплине складывается из оценок за теоретические знания и практические навыки. Победители же по полевой выучке определятся по наибольшей сумме набранных баллов в ходе всех этапов состязаний при условии общей положительной оценки за каждый экзамен.

Чтобы поднять дух состязательности среди участников, усилить мотивацию профессионального роста комбатов и ротных, лидеры первенства, помимо морального стимулирования, получат (по решению министра обороны Республики Беларусь) и денежное вознаграждение.

В первый день состязаний члены комиссии проверили теоретические знания участников первенства по вождению боевых машин, огневой, технической и физической подготовке. Экзаменуемые также подтвердили свою компетентность на тактической летучке и сдали технические нормативы.

Испытания второго дня пройдут на 227‑м общевойсковом полигоне, где после выверки и приведения вооружения боевых машин и стрелкового оружия к нормальному бою офицеры практически выполнят 2‑е УКС из танка Т‑72Б и БМП‑2, а также подтвердят практические навыки в стрельбе из АК‑74.



В заключительный (третий) день состязаний участники сдадут нормативы по физической подготовке и продемонстрируют мастерство вождения боевых машин.

Окончательные результаты профессиональных соревнований комбатов и ротных станут известны к вечеру 25 мая. Более подробный материал об этих состязаниях читайте на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора