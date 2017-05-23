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Новым гендиректором ВОЗ стал экс-глава Минздрава Эфиопии

23.05.2017 22:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Бывший министр здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус избран генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте организации.

Голосование на выборах нового руководителя ВОЗ состоялось в Женеве во вторник, выборы проходили за закрытыми дверями. За долги по выплатам взносов в ВОЗ к нему не были допущены Украина, Коморские острова, ЦАР и Сомали. По итогам первого тура из гонки выбыла кандидат от Пакистана Санья Ништар. Борьбу продолжили кандидат от Великобритании Дэвид Набарро и Гебреисус. Кандидат от Эфиопии выиграл выборы, получив 133 голоса против 50 у Набарро.

"Сегодня государства — члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избрали доктора Тедроса Аданома Гебреисуса новым генеральным директором ВОЗ. Его пятилетние полномочия начинаются 1 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

Гебреисус возглавлял министерство здравоохранения страны в 2005-2012 годах, после, до 2016, он возглавлял МИД Эфиопии. В своей речи перед голосованием новый глава организации заявил, что "будет работать без устали для выполнения обещаний ВОЗ о всемирном здравоохранении". Гебреисуса при этом обвиняют в коррупции, а также в сокрытии вспышки холеры в Эфиопии.  

Второй срок полномочий действующего гендиректора ВОЗ Маргарет Чен истекает 30 июня 2017 года. Она занимала должность с 1 января 2007 года. 

 
Теги: Минск
 
 
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Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение", в разные годы возглавлял...

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