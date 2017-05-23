Накануне ЦТ: как РИКЗ готовит задания для тысяч абитуриентов

Для абитуриентов вскоре начнется горячая пора: в июне десятки тысяч молодых людей будут сдавать вступительные испытания в форме централизованного тестирования (ЦТ) для поступления в учреждения высшего и среднего специального образования. Корреспонденты Sputnik посетили Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) — именно это учреждение "заведует" всеми этапами проведения ЦТ.

РИКЗ находится на тихой улице недалеко от станции метро "Московская" — современное здание, которое очень отличается от соседних строений: с большими окнами и солнечными батареями. На ведущей к центральному входу дорожке — афоризмы известных ученых.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор РИКЗ Николай Феськов

В институте создана многоступенчатая система охраны, это понимаешь сразу после того, как заходишь в кабинет к директору РИКЗ Николаю Феськову, где большую часть стены занимают мониторы. На них постоянно обновляется информация о количестве зарегистрировавшихся на тестирование абитуриентов и общее количество человеко-тестов (в период регистрации для участия в ЦТ со 2 мая по 1 июня), а также выводится изображение с камер видеонаблюдения аудиторий института, где проходит репетиционное и компьютерное тестирование, и из кабинетов сотрудников, работающих с тестовыми заданиями.

Подготовка тестовых материалов

Составлением тестовых заданий занимаются авторы — в РИКЗ заверяют, что содержание тестов точно соответствует учебным программам. После подготовки самих заданий комплексную оценку качества им дают эксперты, однако и на этом работа не прекращается — следом проходит апробация тестового материала на трех этапах репетиционного тестирования.



© Sputnik / Виктор Толочко Материалы заданий ЦТ хранятся в специальных сейфах

"Затем материалы заносят в банк заданий — на этом этапе методисты обеспечивают поддержание базы в актуальном состоянии", — пояснила замдиректора РИКЗ Наталья Вайтехович.

Как отметили в институте, база по каждому предмету может содержать до десятков тысяч тестовых заданий. Хранятся же они в специальных ноутбуках, которые никогда не подключаются даже к локальным сетям, а на аппаратном уровне отключено все их взаимодействие с внешнем миром. Частично рабочим в ноутбуках остается только USB-порт — для того, чтобы методист мог вывести на печать эти материалы. За каждый предмет отвечает от одного до нескольких методистов, больше к ним никто доступа не имеет.



© Sputnik / Виктор Толочко Задания ЦТ хранятся в специальных ноутбуках, доступ к которым строго ограничен

"Варианты тестов формируются случайным образом непосредственно накануне ЦТ с помощью программного обеспечения. В результате компоновки получаются равноценные блоки по десять вариантов. Все они равнозначны по уровню сложности, что ставит всех тестируемых в одинаковые условия", — подчеркнули в РИКЗ.

В тираж: печать бланков ЦТ

После составления окончательных вариантов тестов их количество строго соответствует заявкам пунктов проведения тестирования. Тесты пересчитывают и сверяют со списками по нескольку раз.

"В кабинеты, где на ризографах тиражируют задания, не имеет доступа практически никто", — заверила Вайтехович и добавила, что все время печати в помещении обязательно находится ответственный за предмет сотрудник.

После печати листы закладываются в листоподборочную машину, при помощи которой отсчитывается требуемое количество тестов, затем они раскладываются в пакеты.

Затем тесты и бланки ответов укладывают в специальные вализы, которые по пунктам проведения разводят сотрудники Государственной фельдъегерской службы. Охрана у бланков — на высшем уровне: развозят их вооруженные люди.



© Sputnik / Виктор Толочко Задания и бланки ответов ЦТ укладывают в специальные вализы, затем их развозят в пункты проведения тестирования

Случаев, чтобы кто-либо выкрал вопросы ЦТ, в Беларуси еще не было — в отличие от многих стран-соседок, в Беларуси выстроена система защиты тестов. Невозможен и такой случай, чтобы кто-то из сотрудников РИКЗ "слил" тесты — иначе и работы лишатся, и ответственность серьезную понесут. Ну а все предложения "купить вопросы к ЦТ", заверяют в институте, — не более чем мошенничество.

Судьба бланков после ЦТ

Как заверяют в институте, обработка результатов тестирования с использованием единой методики и статистических методов "максимально обеспечивает их объективность". Проверяют бланки компьютеры, люди же участвуют лишь на стадии сверки поданных при регистрации данных и указанных в бланках — сотрудники института проверяют написание на отсканированных листах.

Уже после проверки, которая занимает определенное время, РИКЗ начнет публиковать результаты тестирования на сайте. Желающим могут прислать и смс-сообщение с полученными баллами.



© Sputnik / Виктор Толочко Здание Республиканского института контроля знаний (РИКЗ)

После выдачи сертификатов ЦТ работа в институте не останавливается: сотрудники сразу же начинают активно готовиться к проведению испытания в следующем году, вновь начиная от составления заданий и апробации до почти секретного тиражирования бланков и заданий.