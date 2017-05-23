Рабочие МАПИДа получили травмы на производстве и попали в больницу

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Три сотрудника ОАО "МАПИД" попали в больницу после того, как травмировались на производстве, сообщили в УСК по Минску.

Инцидент произошел днем во вторник, 22 мая, на одном из предприятий ОАО. По версии следователей, при проведении работ с коробом для формирования плит воспламенилась летучая жидкость. В результате пострадали три человека — двое мужчин (1990 и 1986 годов рождения) и одна женщина (1970). Сейчас они находятся в больнице.

Эксперты ГКСЭ проводят ряд комплексных экспертиз для установления причин инцидента. Следователи опрашивают коллег пострадавших, изъята техническая документация.