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Рабочие МАПИДа получили травмы на производстве и попали в больницу

23.05.2017 20:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Три сотрудника ОАО "МАПИД" попали в больницу после того, как травмировались на производстве, сообщили в УСК по Минску.

Инцидент произошел днем во вторник, 22 мая, на одном из предприятий ОАО. По версии следователей, при проведении работ с коробом для формирования плит воспламенилась летучая жидкость. В результате пострадали три человека — двое мужчин (1990 и 1986 годов рождения) и одна женщина (1970). Сейчас они находятся в больнице.

Эксперты ГКСЭ проводят ряд комплексных экспертиз для установления причин инцидента. Следователи опрашивают коллег пострадавших, изъята техническая документация. 

 
Теги: Минск
 
 
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Назначен ряд необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.

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