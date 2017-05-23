Картина дня: развитие Оршанского района, афера на $1 млн и теракт в Манчестере

ВЧЕРА
Картина дня. 23 мая
. Об этом он заявил на встрече с председателем Комитета регионов Европейского союза Маркку Марккулой. Глава белорусского государства Александр Лукашенко отмечает интерес Беларуси к взаимодействию с ЕС по тематике развития регионов , заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на открытии Белорусского промышленного форума. Первую промышленную партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня текущего года Владимир Семашко не исключает, что уже в нынешнем году в Беларусь может быть поставлена альтернативная российской нефть. , сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный перед началом круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается". В последний раз ставка рефинансирования снижалась в Беларуси 19 апреля до 14% годовых. Это было уже четвертое снижение с начала года. Национальный банк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования на 1-2 процентных пункта до конца года . В Беларуси Нацбанк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до $8-8,5 млрд в 2018 году планируется уйти от целевой покупки валюты юрлицами, сообщил Тарас Надольный. , отметил первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац во время выездного заседания Президиума Совета Министров. Оршанский район видит перспективу развития в создании малых предприятий , заявил на выездном заседании министр экономики Владимир Зиновский. Для развития Оршанского района нужно решить проблему неэффективно используемых площадей . Министерство экономики также предлагает вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга . Такое распоряжение дал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время посещения поселка участниками выездного заседания Президиума Совета Министров. Аэродром в Болбасово Оршанского района сможет принимать международные грузоперевозки , заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков при посещении филиала "Сладкая страна" государственного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба" во время выездного заседания. Дискриминации отечественных производителей в торговых сетях быть не должно
Распоряжением премьер-министра Беларуси №182р от 19 мая
, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики , заявил советник посольства КНР в Беларуси Ло Чжаньхой во время церемонии открытия II Форума Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий "Шелковый путь" (SRSPA). Научно-техническое сотрудничество Китая и Беларуси непрерывно развивается . Это предусмотрено указом №166, рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев. Потенциальные инвесторы и резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" смогут пребывать в Беларуси без визы в течение 180 суток в календарном году при покупке продукции в Беларуси для реализации инвестиционных проектов. Резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" будут освобождены от НДС Объем инвестиций, необходимый для регистрации в качестве резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", скорректирован до $500 тыс. , сообщил заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко во время Форума бизнес-идей. Центры поддержки науки и технологий предлагается создать в Беларуси сообщил первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время круглого стола "Прогноз по суверенному рейтингу Республики Беларусь: экономические перспективы и вызовы". Инфляция в 2017 году ожидается на уровне 5,5-6%, , сообщил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов. Беларусь рассчитывает рефинансировать еврооблигации на $800 млн со сроком погашения в начале января 2018 года , сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Козик. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта" продлили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке "Мозырь-Броды" , сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с молодыми дипломатами и ветеранами дипломатической службы Беларуси и России. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится 30 июня в Москве , сообщила консультант отдела организации работы государственной службы занятости и альтернативной службы управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева. В Беларуси в 2017 году планируется трудоустроить в свободное от учебы время 23,6 тыс. человек . На Всебелорусскую стройку в Островец планируется направить около 15 студенческих отрядов , сообщил на XIV Белорусско-российской конференции по охране труда заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов. Беларуси усовершенствуют подходы к проведению проверок по охране труда , сообщили в пресс-службе вуза. Студент БГУ разработал концепцию системы мониторинга и реагирования на утечки газа в многоквартирных жилых домах как центра делового туризма. Издан каталог MICE IN MINSK для продвижения Минска который предприятие отметит 27-28 мая. Тракторный балет покажет ОАО "Минский тракторный завод" в 71-й день рождения, после концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе и дети. На крупнейшем стадионе Великобритании "Манчестер-арена" прогремел взрыв в британском Манчестере. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования . Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома. Столичный мошенник выманил у знакомых более $1 млн , сообщается на сайте Римско-католической церкви в Беларуси. Произведения из Ватиканских музеев планируется выставить в Беларуси . Новые председатели избраны в федерациях дзюдо и хоккее на траве в весовой категории свыше 78 кг. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг (Grand Slam Development Fund), сообщили в Белорусской теннисной федерации. Белорус Илья Ивашко стал обладателем гранта Фонда развития турниров Большого Шлема более 3 млн белорусов. Чемпионат мира по хоккею, который прошел в Германии и Франции, посмотрели по телевидению СЕГОДНЯ
Анонсы на 24 мая
состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Об основных направлениях деятельности по сохранению и развитию этих территорий, а также перспективах использования их потенциала для развития экологического туризма расскажут представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальных парков "Беловежская пуща" и "Нарочанский", Березинского биосферного заповедника. Пресс-конференция на тему "Развитие экотуристического потенциала особо охраняемых природных территорий Беларуси"
IV Международная научная конференция
пройдет в Полоцке 24-25 мая. "Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов: к 500-летию белорусского книгопечатания"
Состоится пресс-тур: "О ходе выполнения Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 гг." Место проведения: д. Доброгоща, Жлобинский район, Гомельская область (буровая площадка по нефтедобыче). Отъезд в 8.00 от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (г.
Минск, ул.Коллекторная, 10). Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О готовности детских оздоровительных лагерей к работе в летний период" (представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Окончание учебного года в учреждениях образования Республики Беларусь. Организация отдыха детей в период летних каникул" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 12.30.
В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция на тему: "Окончание учебного года. Последний звонок. Выпускные вечера". Начало в 10.00.
24-25 мая в Республиканском дворце культуры профсоюзов в Минске состоится 1/4 финала открытого городского турнира молодежных команд КВН "Премьер-Лига".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 25 мая
День Африки. Отмечается в день создания Организации африканского единства.
Международный день пропавших детей. Отмечается с 2002 года в странах Европейского союза по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей.
95 лет назад родился Довейко Владимир Владимирович, российский артист цирка, акробат, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Много шума из ничего", "Чисто английское убийство". Умер в 2002 г.
75 назад родился Калягин Александр Александрович, российский актер, народный артист Российской Федерации (1983). Снимался в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Прохиндиада" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1981, 1983) и других престижных наград.
У православных и католиков - Вознесение Господне.
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ВЧЕРАКартина дня. 23 маяГлава белорусского государства Александр Лукашенко отмечает интерес Беларуси к взаимодействию с ЕС по тематике развития регионов....
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