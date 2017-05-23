Картина дня: развитие Оршанского района, афера на $1 млн и теракт в Манчестере

ВЧЕРА

Картина дня. 23 мая

Глава белорусского государства Александр Лукашенко отмечает интерес Беларуси к взаимодействию с ЕС по тематике развития регионов . Об этом он заявил на встрече с председателем Комитета регионов Европейского союза Маркку Марккулой.

Первую промышленную партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня текущего года , заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на открытии Белорусского промышленного форума. Владимир Семашко не исключает, что уже в нынешнем году в Беларусь может быть поставлена альтернативная российской нефть.

Национальный банк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования на 1-2 процентных пункта до конца года , сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный перед началом круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается". В последний раз ставка рефинансирования снижалась в Беларуси 19 апреля до 14% годовых. Это было уже четвертое снижение с начала года. Нацбанк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до $8-8,5 млрд . В Беларуси в 2018 году планируется уйти от целевой покупки валюты юрлицами, сообщил Тарас Надольный.

Оршанский район видит перспективу развития в создании малых предприятий , отметил первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац во время выездного заседания Президиума Совета Министров. Для развития Оршанского района нужно решить проблему неэффективно используемых площадей , заявил на выездном заседании министр экономики Владимир Зиновский. Министерство экономики также предлагает вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга .

Аэродром в Болбасово Оршанского района сможет принимать международные грузоперевозки . Такое распоряжение дал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время посещения поселка участниками выездного заседания Президиума Совета Министров.

Дискриминации отечественных производителей в торговых сетях быть не должно , заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков при посещении филиала "Сладкая страна" государственного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба" во время выездного заседания.

Распоряжением премьер-министра Беларуси №182р от 19 мая создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики , сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Научно-техническое сотрудничество Китая и Беларуси непрерывно развивается , заявил советник посольства КНР в Беларуси Ло Чжаньхой во время церемонии открытия II Форума Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий "Шелковый путь" (SRSPA).

Потенциальные инвесторы и резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" смогут пребывать в Беларуси без визы в течение 180 суток в календарном году . Это предусмотрено указом №166, рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев. Резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" будут освобождены от НДС при покупке продукции в Беларуси для реализации инвестиционных проектов. Объем инвестиций, необходимый для регистрации в качестве резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", скорректирован до $500 тыс.

Центры поддержки науки и технологий предлагается создать в Беларуси , сообщил заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко во время Форума бизнес-идей.

Инфляция в 2017 году ожидается на уровне 5,5-6%, сообщил первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время круглого стола "Прогноз по суверенному рейтингу Республики Беларусь: экономические перспективы и вызовы". Беларусь рассчитывает рефинансировать еврооблигации на $800 млн со сроком погашения в начале января 2018 года , сообщил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта" продлили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке "Мозырь-Броды" , сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Козик.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится 30 июня в Москве , сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с молодыми дипломатами и ветеранами дипломатической службы Беларуси и России.

В Беларуси в 2017 году планируется трудоустроить в свободное от учебы время 23,6 тыс. человек , сообщила консультант отдела организации работы государственной службы занятости и альтернативной службы управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева. На Всебелорусскую стройку в Островец планируется направить около 15 студенческих отрядов .

Беларуси усовершенствуют подходы к проведению проверок по охране труда , сообщил на XIV Белорусско-российской конференции по охране труда заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов.

Студент БГУ разработал концепцию системы мониторинга и реагирования на утечки газа в многоквартирных жилых домах , сообщили в пресс-службе вуза.

Издан каталог MICE IN MINSK для продвижения Минска как центра делового туризма.

Тракторный балет покажет ОАО "Минский тракторный завод" в 71-й день рождения, который предприятие отметит 27-28 мая.

На крупнейшем стадионе Великобритании "Манчестер-арена" прогремел взрыв после концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе и дети. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере.

Столичный мошенник выманил у знакомых более $1 млн . Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Произведения из Ватиканских музеев планируется выставить в Беларуси , сообщается на сайте Римско-католической церкви в Беларуси.

Новые председатели избраны в федерациях дзюдо и хоккее на траве .

Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг.

Белорус Илья Ивашко стал обладателем гранта Фонда развития турниров Большого Шлема (Grand Slam Development Fund), сообщили в Белорусской теннисной федерации.

Чемпионат мира по хоккею, который прошел в Германии и Франции, посмотрели по телевидению более 3 млн белорусов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 мая

Пресс-конференция на тему "Развитие экотуристического потенциала особо охраняемых природных территорий Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Об основных направлениях деятельности по сохранению и развитию этих территорий, а также перспективах использования их потенциала для развития экологического туризма расскажут представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальных парков "Беловежская пуща" и "Нарочанский", Березинского биосферного заповедника.

IV Международная научная конференция "Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов: к 500-летию белорусского книгопечатания" пройдет в Полоцке 24-25 мая.

Состоится пресс-тур: "О ходе выполнения Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 гг." Место проведения: д. Доброгоща, Жлобинский район, Гомельская область (буровая площадка по нефтедобыче). Отъезд в 8.00 от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (г.Минск, ул.Коллекторная, 10). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О готовности детских оздоровительных лагерей к работе в летний период" (представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Окончание учебного года в учреждениях образования Республики Беларусь. Организация отдыха детей в период летних каникул" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция на тему: "Окончание учебного года. Последний звонок. Выпускные вечера". Начало в 10.00.

24-25 мая в Республиканском дворце культуры профсоюзов в Минске состоится 1/4 финала открытого городского турнира молодежных команд КВН "Премьер-Лига".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 мая

День Африки. Отмечается в день создания Организации африканского единства.

Международный день пропавших детей. Отмечается с 2002 года в странах Европейского союза по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей.

95 лет назад родился Довейко Владимир Владимирович, российский артист цирка, акробат, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Много шума из ничего", "Чисто английское убийство". Умер в 2002 г.

75 назад родился Калягин Александр Александрович, российский актер, народный артист Российской Федерации (1983). Снимался в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Прохиндиада" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1981, 1983) и других престижных наград.

У православных и католиков - Вознесение Господне.

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