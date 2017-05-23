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Картина дня: развитие Оршанского района, афера на $1 млн и теракт в Манчестере

24.05.2017 07:00 — Новости Общества | БелТА  
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Картина дня: развитие Оршанского района, афера на млн и теракт в Манчестере

ВЧЕРА

Картина дня. 23 мая

Глава белорусского государства Александр Лукашенко отмечает интерес Беларуси к взаимодействию с ЕС по тематике развития регионов. Об этом он заявил на встрече с председателем Комитета регионов Европейского союза Маркку Марккулой.

Первую промышленную партию автомобилей на строящемся заводе "БелДжи" планируется произвести в конце июня текущего года, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на открытии Белорусского промышленного форума. Владимир Семашко не исключает, что уже в нынешнем году в Беларусь может быть поставлена альтернативная российской нефть.

Национальный банк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования на 1-2 процентных пункта до конца года, сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный перед началом круглого стола "Банковский сектор Беларуси: восстановление ожидается". В последний раз ставка рефинансирования снижалась в Беларуси 19 апреля до 14% годовых. Это было уже четвертое снижение с начала года. Нацбанк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до $8-8,5 млрд. В Беларуси в 2018 году планируется уйти от целевой покупки валюты юрлицами, сообщил Тарас Надольный.

Оршанский район видит перспективу развития в создании малых предприятий, отметил первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац во время выездного заседания Президиума Совета Министров. Для развития Оршанского района нужно решить проблему неэффективно используемых площадей, заявил на выездном заседании министр экономики Владимир Зиновский. Министерство экономики также предлагает вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга.

Аэродром в Болбасово Оршанского района сможет принимать международные грузоперевозки. Такое распоряжение дал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время посещения поселка участниками выездного заседания Президиума Совета Министров.

Дискриминации отечественных производителей в торговых сетях быть не должно, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков при посещении филиала "Сладкая страна" государственного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба" во время выездного заседания.

Распоряжением премьер-министра Беларуси №182р от 19 мая создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Научно-техническое сотрудничество Китая и Беларуси непрерывно развивается, заявил советник посольства КНР в Беларуси Ло Чжаньхой во время церемонии открытия II Форума Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий "Шелковый путь" (SRSPA).

Потенциальные инвесторы и резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" смогут пребывать в Беларуси без визы в течение 180 суток в календарном году. Это предусмотрено указом №166, рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев. Резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" будут освобождены от НДС при покупке продукции в Беларуси для реализации инвестиционных проектов. Объем инвестиций, необходимый для регистрации в качестве резидента Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", скорректирован до $500 тыс.

Центры поддержки науки и технологий предлагается создать в Беларуси, сообщил заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий Сильченко во время Форума бизнес-идей.

Инфляция в 2017 году ожидается на уровне 5,5-6%, сообщил первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время круглого стола "Прогноз по суверенному рейтингу Республики Беларусь: экономические перспективы и вызовы". Беларусь рассчитывает рефинансировать еврооблигации на $800 млн со сроком погашения в начале января 2018 года, сообщил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ПАО "Укртранснафта" продлили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке "Мозырь-Броды", сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Козик.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится 30 июня в Москве, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с молодыми дипломатами и ветеранами дипломатической службы Беларуси и России.

В Беларуси в 2017 году планируется трудоустроить в свободное от учебы время 23,6 тыс. человек, сообщила консультант отдела организации работы государственной службы занятости и альтернативной службы управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева. На Всебелорусскую стройку в Островец планируется направить около 15 студенческих отрядов.

Беларуси усовершенствуют подходы к проведению проверок по охране труда, сообщил на XIV Белорусско-российской конференции по охране труда заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов.

Студент БГУ разработал концепцию системы мониторинга и реагирования на утечки газа в многоквартирных жилых домах, сообщили в пресс-службе вуза.

Издан каталог MICE IN MINSK для продвижения Минска как центра делового туризма.

Тракторный балет покажет ОАО "Минский тракторный завод" в 71-й день рождения, который предприятие отметит 27-28 мая.

На крупнейшем стадионе Великобритании "Манчестер-арена" прогремел взрыв после концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе и дети. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере.

Столичный мошенник выманил у знакомых более $1 млн. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Произведения из Ватиканских музеев планируется выставить в Беларуси, сообщается на сайте Римско-католической церкви в Беларуси.

Новые председатели избраны в федерациях дзюдо и хоккее на траве.

Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг.

Белорус Илья Ивашко стал обладателем гранта Фонда развития турниров Большого Шлема (Grand Slam Development Fund), сообщили в Белорусской теннисной федерации.

Чемпионат мира по хоккею, который прошел в Германии и Франции, посмотрели по телевидению более 3 млн белорусов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 мая

Пресс-конференция на тему "Развитие экотуристического потенциала особо охраняемых природных территорий Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Об основных направлениях деятельности по сохранению и развитию этих территорий, а также перспективах использования их потенциала для развития экологического туризма расскажут представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальных парков "Беловежская пуща" и "Нарочанский", Березинского биосферного заповедника.

IV Международная научная конференция "Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов: к 500-летию белорусского книгопечатания" пройдет в Полоцке 24-25 мая.

Состоится пресс-тур: "О ходе выполнения Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 гг." Место проведения: д. Доброгоща, Жлобинский район, Гомельская область (буровая площадка по нефтедобыче). Отъезд в 8.00 от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (г.Минск, ул.Коллекторная, 10). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О готовности детских оздоровительных лагерей к работе в летний период" (представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Окончание учебного года в учреждениях образования Республики Беларусь. Организация отдыха детей в период летних каникул" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция на тему: "Окончание учебного года. Последний звонок. Выпускные вечера". Начало в 10.00.

24-25 мая в Республиканском дворце культуры профсоюзов в Минске состоится 1/4 финала открытого городского турнира молодежных команд КВН "Премьер-Лига".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 мая

День Африки. Отмечается в день создания Организации африканского единства.

Международный день пропавших детей. Отмечается с 2002 года в странах Европейского союза по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей.

95 лет назад родился Довейко Владимир Владимирович, российский артист цирка, акробат, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Много шума из ничего", "Чисто английское убийство". Умер в 2002 г.

75 назад родился Калягин Александр Александрович, российский актер, народный артист Российской Федерации (1983). Снимался в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Прохиндиада" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1981, 1983) и других престижных наград.

У православных и католиков - Вознесение Господне.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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ВЧЕРАКартина дня. 23 маяГлава белорусского государства Александр Лукашенко отмечает интерес Беларуси к взаимодействию с ЕС по тематике развития регионов....

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